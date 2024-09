Crociere, tripletta di lusso

per Explora Journeys (Msc)

SESTRI PONENTE – Festa tripla a Genova che costruisce le navi del futuro. Nello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, Explora Journeys raddoppia il numero di navi con la consegna della seconda unità Explora II; contemporaneamente si celebra la posa della moneta di Explora III e il taglio della lamiera di Explora IV.

Strategia, visione e lungimiranza sono le parole chiave della nuova flotta del nuovo marchio lifestyle di lusso. La flotta del brand recentemente lanciato dal Gruppo Msc comincia a comporsi e arriverà a sei unità nel 2028. Navi che sono e saranno costruite tutte in Italia da Fincantieri, grazie a un investimento complessivo della compagnia di crociere pari a oltre 3,5 miliardi di euro – di cui circa 500 milioni per Explora II – che assicura un impatto economico sul Paese superiore a 15 miliardi e migliaia di posti di lavoro.

Alla cerimonia hanno partecipato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente esecutivo della divisione crociere del Gruppo Msc Pierfrancesco Vago, il vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc Leonardo Massa, l’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero, il neopresidente Biagio Mazzotta – alla sua prima cerimonia ufficiale nel nuovo ruolo, dopo la scomparsa del generale Claudio Graziano – e il direttore generale della divisione navi mercantili Luigi Matarazzo.

Protagonisti che si alternano sul palco in tre momenti chiave e particolarmente sentiti della tradizione marinaresca, concentrati in un unico pomeriggio di settembre.

Tra gli interventi, un paragone audace ma non troppo: la complessità di una nave ricorda una macchina di Formula 1: entrambe sono progettate per massimizzare le prestazioni, lavorando su velocità, gestione dei consumi, efficienza energetica.

Le navi Explora Journeys sono pensate per essere innovative e all’avanguardia dal punto di vista del design e della tecnologia navale, con l’ambizione di fare da ambasciatrici del Made in Italy nei mari di tutto il mondo.

«Le navi Explora Journeys rappresentano la massima espressione di ingegneria navale e design – dice il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi – Il contributo di Fincantieri è stato fondamentale per la realizzazione di queste unità innovative, che rispondono alle più elevate aspettative di qualità e affidabilità, consolidando ulteriormente la posizione dell’Italia tra i leader globali nel settore della cantieristica navale. Ringrazio il Gruppo Msc che ha deciso di credere e investire nel nostro territorio; il governo ritiene il settore marittimo uno dei più promettenti per il futuro».

Folgiero aggiunge: «C’è grande coraggio imprenditoriale dietro il progetto Explora. È una visione dal cannocchiale, un progetto a lungo termine; queste navi detteranno nuovi standard. Siamo orgogliosi di consegnare Explora II, che rappresenta non solo un avanzamento tecnologico, ma anche un simbolo della nostra visione per un futuro sostenibile e innovativo, oltre che uno straordinario esempio di design italiano. La partnership con Msc dimostra la leadership di Fincantieri nel segmento delle crociere di lusso. Insieme, continuiamo a ridefinire gli standard di eccellenza e sostenibilità per l’industria navale mondiale, attraverso la sperimentazione di tecnologie che spingeranno ancora più avanti i confini dell’innovazione. Questo è il “Made in Italy dell’ingegno” che vogliamo proiettare tecnologicamente nel futuro, anche accelerando il nostro impegno per modernizzare i cantieri e valorizzare il lavoro nel nostro Paese creando la “testa-d’opera” del futuro».

Msc e Fincantieri sono fortemente impegnate sui fronti dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Le unità del segmento lusso non fanno eccezione. Quattro di esse da Explora III in poi, saranno alimentate a gas naturale liquefatto (gnl). Tutte le navi sono inoltre pronte a utilizzare il biognl e il gnl sintetico rinnovabile, non appena saranno disponibili su larga scala per il settore marittimo. Anche prevedono l’alimentazione a gas naturale liquefatto. È inoltre allo studio un progetto per equipaggiare le ultime due navi – Explora V ed Explora VI, in consegna nel 2027 e nel 2028 – con grandi celle combustibili in grado di trasformare il gas naturale liquefatto rinnovabile in idrogeno, riducendo così ulteriormente le emissioni.

LE TRE CERIMONIE

Si comincia dall’ultima delle quattro unità, con il taglio della lamiera di Explora IV, che segna l’inizio della costruzione della nave. Segue la coin ceremony di Explora III, con lo scambio delle monete tra armatore e cantiere, e la successiva saldatura nella chiglia.

Infine la consegna di Explora II: lo scambio dell’ampolla d’acqua, che passa dal costruttore al comandante della nave Serena Melani, le bandiere dell’Italia e di Fincantieri che vengono ammainate, per poi innalzare quelle di Explora Journeys e di Malta; infine il taglio del nastro e la bottiglia che si infrange sullo scafo blu. La madrina questa volta è Stefania Vago, sorella del presidente esecutivo.

Tutti i riti del mare sono stati rispettati. «Questi tre eventi sono momenti chiave per la nostra azienda. Siamo lieti di proseguire la crescita nel segmento del lusso, prendendo in consegna la seconda di sei navi Explora Journeys, mentre la terza e la quarta sono già in costruzione in questo cantiere – dichiara Pierfrancesco Vago – Tali unità rappresentano una combinazione di innovazione e sostenibilità, e sono parte di un importante piano di espansione del nostro nuovo marchio europeo di lusso. Esse rafforzano inoltre la nostra partnership di lungo termine con Fincantieri, iniziata 10 anni fa, che al momento prevede la consegna di ulteriori quattro navi entro il 2028, oltre alle sei già consegnate fino ad oggi. La costruzione delle navi Explora Journeys gioca un ruolo decisivo sia a livello locale, rafforzando il settore cantieristico e l’economia di Genova e della Liguria, sia a livello nazionale per le importanti ricadute economiche e occupazionali assicurate all’intero Paese».

Explora II è già salpata in direzione Civitavecchia; dove domenica 16 settembre ci sarà la cerimonia di battesimo. «Dalla prossima settimana la nave inizierà la stagione inaugurale nel Mediterraneo – ricorda Leonardo Massa – Festeggiamo poco più di un anno di attività del nostro nuovo brand di lusso; Explora I ci ha già dato grandi soddisfazioni sia lo scorso inverno ai Caraibi che in questa estate mediterranea. I trend di prenotazione per le prossime stagioni sono positivi. È un nuovo segmento che si affianca a quello contemporary di Msc Crociere e siamo convinti che la crescita di entrambe le flotte creerà nuove opportunità sul mercato nazionale e internazionale».