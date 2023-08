Crociere verso Canada e Caraibi: cresce l’appeal del porto di New York

Aumentano le compagnie di crociera che scelgono New York come homeport per gli itinerari in Nordamerica e Caraibi. L’hub offre infatti la possibilità di viaggi che risalgono la East Coast verso il Canada o che puntano al caldo del sud.

Con l’ingresso di Carnival Cruise Line e Msc Crociere, sono quattro le compagnie che salperanno regolarmente da New York City nella stagione invernale 2023-2024.

Carnival Venezia proporrà una serie di crociere invernali ai Caraibi e alle Bahamas con partenza dal Manhattan Cruise Terminal.

Msc Meraviglia, che ha debuttato ad aprile nella Grande Mela, proseguirà le sue crociere in inverno salpando dal Brooklyn Cruise Terminal.

Inoltre, Anthem of the Seas di Royal Caribbean International tornerà al Cape Liberty Cruise Terminal. La nave sarà posizionata in Asia il prossimo anno e sostituita a New York da Odyssey of the Seas per la stagione 2024-2025.

Dal Manhattan Cruise Terminal partiranno anche le crociere di Norwegian Getaway, di Norwegian Cruise Line (Ncl).

Ci sono poi Queen Mary 2 di Cunard e Disney Dream, che offriranno itinerari verso il Canada, il New England e le Bermuda.

Infine, altre navi in ​​partenza da New York durante la stagione invernale 2023-24 saranno Emerald Princess, Norwegian Escape, Jewel of the Seas e Norwegian Prima.