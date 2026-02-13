Cuba senza jet fuel, Neos: “Voli operativi”

Prosegue la crisi energetica a Cuba, con l’interruzione della fornitura di carburante che si ripercuote sugli aeroporti del Paese e che coinvolge anche Neos, che ha infatti informato i suoi clienti del mancato rifornimento di jet fuel delle compagnie fino al prossimo 11 marzo garantendo al contempo l’operatività.

Neos, compagnia aerea di Alpitour World, conferma dunque di “essere in costante contatto con le autorità e le istituzioni competenti per monitorare l’evoluzione del contesto e sta lavorando attivamente per garantire la continuità operativa dei voli da e per Cuba”.

Lo schedulato, tuttavia, potrebbe subire l’eventuale inserimento di uno scalo tecnico nei Paesi limitrofi per il rifornimento degli aeromobili, ma l’obiettivo è quello di mantenere attive le rotte, per permettere ai passeggeri di continuare a volare in totale sicurezza da e verso Cuba (per maggiori informazioni Neos consiglia di visitare il sito ufficiale).

La Farnesina, infatti, comunica che le “autorità locali hanno informato che le riserve di combustibile per gli aerei sono esaurite. Gli aeroporti sono comunque funzionanti. E le principali compagnie aeree europee assicurano al momento che continueranno i loro voli con scali tecnici in Paesi vicini per fare rifornimento”.

Nel frattempo, il governo del Regno Unito, attraverso lo Uk Foreign Office, sconsiglia ai cittadini tutti i viaggi non essenziali verso Cuba.