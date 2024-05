Cunard, Bocelli canterà al battesimo della nave Queen Anne

Andrea Bocelli testimonial d’eccezione della cerimonia di battesimo dell’ultima nata in casa Cunard, la nave Queen Anne, che si svolgerà il prossimo 3 giugno a Liverpool.

Insieme all’iconico tenore italiano, anche la Royal Philharmonic Orchestra e altri artisti del Liverpool Institute of performing arts della città, per una speciale serata presentata dal musicista Matt Willis e dalla moglie Emma, nota conduttrice televisiva.

La madrina di battesimo della Queen Anne (non ancora resa nota) si occuperà della tradizionale rottura della bottiglia di champagne che verrà lanciata contro la 249esima nave della flotta Cunard, ma il clou dell’evento sarà l’esibizione della superstar Andrea Bocelli cui seguirà il gran finale con la Queen Anne illuminata dai fuochi d’artificio.

Katie Mc Alister presidente di Cunard, ha dichiarato a proposito della cerimonia: «Liverpool è nota per essere la ‘patria spirituale’ di Cunard e siamo emozionati nel poter annunciare la partecipazione di Andrea Bocelli e di tutti gli altri grandi artisti che hanno accettato di essere con noi. Questo battesimo è un tributo alla nostra ricca storia e la promessa di rinsaldare ulteriormente il legame tra Cunard e la città di Liverpool».

Per Andrea Bocelli «è un onore esibirsi a Liverpool in occasione del battesimo ufficiale della Queen Anne. La giornata si prospetta come una bellissima occasione per celebrare l’arte rispecchiando, in modo perfetto, lo spirito e l’eleganza della nuova nave della Cunard. E’ una gioia per me esserci».

Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi che in Italia commercializza in esclusiva il marchio Cunard conclude: «il 3 giugno tutti gli occhi saranno puntati sulla cerimonia di battesimo in una performance celebrativa unica nel suo genere che verrà ricordata nel tempo e farà parte della storia della città e della compagnia che da oltre un secolo offre ai suoi ospiti traversate atlantiche, giri del mondo, crociere nel Mediterraneo, e destinazioni esotiche».

All’evento sono attesi migliaia di spettatori come da tradizione e come fu, in particolare, per il battesimo della Queen Elisabeth 2 nel luglio 1990 e, nel 2015, per i festeggiamenti del 175° anniversario della compagnia.

La nave partirà per una crociera il 23 giugno di sette giorni in Nord Europa. È previsto anche un giro del mondo nel 2025, dal 9 gennaio al 27 aprile.