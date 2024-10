CzechTourism in fiera con il nuovo direttore generale Frantisek Reismuller

La Repubblica Ceca è presente al Ttg Travel Experience in programma da mercoledì 9 ottobre a Rimini (Pad. C1 – Stand 535) con il nuovo direttore generale di CzechTourism, Frantisek Reismuller, e la responsabile trade per l’Italia, Lara Cereda; la fiera è anche occasione per presentare al mercato la Crystal Valley, distretto della produzione e lavorazione tipica del vetro e del cristallo che si snoda nella regione di Liberec, a nord di Praga.

Il Paese arriva in fiera forte dei 10 milioni di arrivi, di cui il 47% (4,7 milioni) stranieri; in particolare i visitatori provenienti dall’Italia fanno registrare un totale semestrale di 208mila arrivi, posizionandola tra i sei principali Paesi di provenienza dei turisti che scelgono la Repubblica Ceca, insieme a Germania, Polonia, Slovacchia, Stati Uniti e Regno Unito.

I turisti italiani, in particolare, amano Praga, la Moravia Meridionale – grazie al collegamento diretto con la città di Brno – e la regione di Pilsen nota per la birra. La durata media del soggiorno si si è mantenuta in linea con il trend nazionale di 3,68 giorni.

L’offerta turistica della regione attuale punta a veicolare un’immagine della Repubblica Ceca come sconfinato centro di benessere diffuso tramite una campagna di comunicazione internazionale che, con claim Unexpected Wellbeing (ovvero il benessere dove non te lo aspetti, fuori dalla Spa), promuove la sua lunga tradizione di sport e attività all’aria aperta, e il suo circuito termale noto in tutto il mondo e sotto tutela Unesco. A questa campagna si è aggiunta, in collaborazione con CzechTourism Germania, una promozione online con il gsa Amadeus con focus sulle vacanze attive.

Da segnalare, la rinnovata offerta ricettiva della capitale, che si prepara al meglio ai trainanti tradizionali mercatini dell’Avvento (30 novembre-6 gennaio), arricchita di alcune novità, come l’hotel di design The Cloud One Prague, certificato ecosostenibile; la nuova gestione dell’Hotel Corinthia, ribattezzato in Grand Hotel Prague Towers, con ben 25 sale congressi e sale riunioni; il rinnovato Botanique Hotel Prague che segue il concetto di sostenibilità Be Green. A questi si aggiungono l’hotel di lusso W Prague, e infine il Mandarin Oriental Prague con il suo nuovo ristorante Monastiq.

Anche nel prossimo autunno-inverno resta intensa l’offerta di collegamenti aerei da e per l’Italia. Sono infatti garantite partenze giornaliere da Milano Malpensa, Orio al Serio, Roma Fiumicino e Ciampino (new entry).

Con frequenze diverse, disponibili anche i collegamenti da Venezia, Treviso,Verona, Firenze, Pisa, Napoli, Bari e Catania. A garantirli le compagnie: Ryanair, Eurowings, Smartwings, Volotea, Wizz Air ed easyJet che dal 28 ottobre riattiva il volo giornaliero Napoli-Praga.

