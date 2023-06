Da Roma a Milano Leonardo potenzia l’offerta Mice dei suoi hotel

La catena alberghiera Leonardo Hotels rafforza l’offerta Mice delle sue proprietà italiane grazie a un’ampia scelta di spazi per riunioni e conferenze, business center attrezzati, servizio di catering e pacchetti personalizzati per incontri ed eventi di lavoro.

A due passi dai quartieri di Garibaldi e Brera, il centro congressi di Leonardo Milan City Center è ideale per coloro che cercano una soluzione elegante, esclusiva e professionale nel cuore della capitale della moda. L’hotel offre quattro sale meeting con luce naturale e wifi gratuito. La sala plenaria, inoltre, può accogliere fino a 200 persone e può essere modulata in due sale. Nel periodo estivo è possibile organizzare catering e altre attività nell’area esterna privata.

Per chi è alla ricerca di un ambiente non convenzionale dal design moderno e cosmopolita c’è il Nyx Hotel Milan. La struttura è dotata di due boardroom, una funky room al piano terra per piccoli meeting, l’area patio e il giardino esterno, senza dimenticare il ristorante e il bar dell’hotel per concludere i lavori con un momento di relax gustando una proposta gastronomica della struttura.

A Verona, a dieci minuti dal centro storico, il Leonardo Hotel con 145 camere prevede un’area meeting fino a 120 mq. La struttura propone cinque sale meeting immerse nella luce naturale, con tecnologia audio-video di ultima generazione e accesso gratuito wifi, oltre alla sala plenaria in grado di accogliere fino a 130 persone e alla terrazza esterna con giardino.

Sempre in Veneto c’è poi il Leonardo Hotel Lago di Garda Wellness and Spa, a pochi minuti dal Lago di Garda e dai parchi di divertimento più famosi quali Gardaland, Legoland, Movieland, con quattro sale per meeting e incentive tutte dotate di luce naturale, wifi gratuito e servizi di ristorazione su richiesta.

Fino alle porte di Venezia con il Leonardo Royal Venice Mestre, dotato di cinque sale riunioni modulari disposte su una superficie totale di 225m2 che si presta come spazio giusto per conferenze, presentazioni aziendali e congressi e a Roma, dove la boardroom del Leonardo Boutique Rome Termini è la destinazione ideale per chi desidera organizzare un evento di dimensioni contenute, seguito da un piacevole aperitivo nel dehor: qui la sala può ospitare fino a dieci ospiti.