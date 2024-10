Da Rovaniemi all’Egitto: «Boscolo Gift prodotto premium in agenzia»

VENEZIA – Viaggi di alta gamma e turismo esperienziale sono le due direttrici lungo cui sta investendo Boscolo Gift. «Nell’ultimo anno è stato fatto un lavoro intenso su prodotti di vario tipo, sui viaggi di fascia alta, ma abbiamo cominciato a introdurre anche cofanetti di media fascia o entry level», spiega il direttore commerciale di Boscolo Salvatore Sicuso, che insieme al team ha presentato le novità a una selezione di agenzie di viaggi di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia invitate a Venezia a visitare La Biennale.

LA SCOMMESSA IN AGENZIA

Tra i traguardi più importanti raggiunti nel corso dell’anno, Sicuso sottolinea l’aumento della capillarità di distribuzione dei cofanetti fisici nelle agenzie di viaggi. «Abbiamo avuto un aumento del 25% delle agenzie che presentano i nostri Boscolo Gift in un espositore dedicato. La nostra politica di distribuzione è selettiva, ci affidiamo solamente alle migliori agenzie, quelle che crediamo possano valorizzare quello che è a tutti gli effetti un prodotto premium».

Per questo motivo, è stato confermato anche per il 2025 il programma Boscolo Gift Expert, un percorso di formazione approfondito dedicato alle agenzie di viaggi specializzate nella vendita dei cofanetti. «Le agenzie che hanno aderito a questo programma hanno un fatturato medio del doppio rispetto alle altre – prosegue Sicuso – Abbiamo riscontrato che il binomio tra agenzie qualificate e prodotto di qualità è vincente: questo è un prodotto premium di fascia medio-alta, che richiede una vendita assistita in cui i clienti si sentano sostenuti e ben consigliati».

Se criteri come il budget e il numero di notti sono ancora criteri imprescindibili, dicono le agenzie, la scelta del cofanetto è ormai sempre più indirizzata anche dall’occasione, dalla classica lista nozze del matrimonio alla laurea fino, ed è uno dei trend più nuovi, alla pensione. L’operatore punta ad agevolare la vendita su questo fronte investendo sulle tematiche, filtro digitale ma anche filo conduttore di due nuovi cofanetti lanciati. E parlando di online, «negli ultimi anni è cresciuta anche la tendenza dei cofanetti digitali e dei voucher».

Attualmente lo “scontrino” medio del Boscolo Gift è tra i 200 e i 300 euro, ma può lievitare fino ai 10-12mila con i cofanetti di altissima gamma, come “10 isole” e “Incredible Japan”, ma in questo caso il focus slitta dall’esperienza al vero e proprio viaggio. «Abbiamo lavorato a mettere i viaggi in scatola. Si tratta dello stesso tipo di itinerari che proponiamo nei tour di gruppo ma disponibili qui su base individuale, cosa che non facciamo nella nostra attività di tour operator», spiega Chiara Carraro, responsabile business unit Boscolo Gift.

BOSCOLO GIFT SELECTION

L’altro filone “caldo” è quello delle experience. «Nel 2024 ci siamo concentrati a capire come portare il turismo esperienziale nei cofanetti. Anche la scelta di un hotel o il soggiorno stesso è un’esperienza per noi», racconta ancora Carraro. Ecco la nuova sezione Boscolo Gitf Selection sul sito, una gamma di soggiorni ed esperienze selezionate che includono una singola proposta al proprio interno. A differenza dei “classici” cofanetti, che offrono un range di possibilità tra cui scegliere, i Selection si concentrano su un’esperienza o un soggiorno specifico. Al momento sono circa 120 le attività a disposizione, con fasce di prezzo che spaziano dai 65 ai 1000 euro.

LE NEW ENTRY ROVANIEMI ED EGITTO

Stanno per arrivare in agenzia le ultime new entry lanciate da Boscolo Gift: “Rovaniemi: alla scoperta di Babbo Natale” è il primo cofanetto di viaggio dedicato alle famiglie, e comprende una settimana di esperienze per 4 in Lapponia, tra cui la corsa con husky, la fattoria delle renne, e naturalmente la Casa di Babbo Natale, in uscita intorno alla prima settimana di novembre.

“L’Egitto, la Storia, il Nilo” propone invece la crociera a bordo della Historia Nile Boat, una nave boutique hotel lusso 5 stelle in full board, 5 giorni con tutte le escursioni incluse, con tappe come Luxor, Valle dei Re e Aswan. In arrivo poi anche “Città d’Europa”, con un soggiorno di una notte per due in strutture di eccellenza che sposano il design contemporaneo con il comfort in destinazioni come Berlino, Parigi, Atene, Budapest o Bruxelles, e “Weekend wellness”, pacchetto pensato per due persone, che include soggiorni in hotel, agriturismi e relais selezionati, dotati di aree wellness.

Sul fronte cofanetti, sono stati lanciati anche “Buon compleanno” e “Buon Natale”. Il primo si può definire un multitematico delle esperienze, per una o due persone. Il secondo è una selezione di weekend in Italia.

“L’ arte, il bello, le città” racchiude poi una selezione di grandi città italiane come Venezia, Firenze, Roma, Palermo, Napoli, dove il prezzo medio è un po’ più alto rispetto alle altre destinazioni. Nuovo è anche “Dedicato a me”, che comprende un’esperienza di benessere e relax per una persona.

«Un’ altra novità che stiamo per lanciare sono le nuove Gift card digitali, a cui abbiamo fatto un restyling inserendo la scelta per tematica – come matrimonio, laurea, anniversario – e per taglio», annuncia Carraro.