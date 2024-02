Da Skal Academy un corso online sull’Ai negli alberghi

Due appuntamenti formativi online di Skal Academy: il primo sul tema “Rivoluzione Alberghiera: Trasformare il tuo hotel con l’Intelligenza artificiale” è progettato per essere pratico per gli albergatori. Include sessioni interattive e workshop che permettono di sperimentare con strumenti Ai e analisi dati, oltre a studi di caso di hotel di successo che hanno implementato l’Ai. Esperti del settore condivideranno esperienze e consigli, mentre il networking e il supporto post corso assicurano un’applicazione pratica delle strategie apprese. Il corso offre anche risorse multimediali e accesso online per un apprendimento continuo, enfatizzando l’engagement e il valore pratico per gli albergatori.

Primo appuntamento formativo il 1° febbraio,con 30 minuti di viaggio interattivo per scoprire come la data science e l’Ai stanno trasformando il settore alberghiero. Decifrare i segreti del cliente con Ai e Analytics”. E ancora 1 ora di esplorazione interattiva, con full immersion nell’analisi dati su come l’Ai può rivoluzionare il marketing nel tuo hotel. A completare il programma formativo un focus su “Personalizzazione al massimo:l’Ai incontra il cliente” e 1 ora di sessione pratica: di fatto imparare a personalizzare in modo unico l’esperienza degli ospiti con l’Ai, ovvero “Machine learning e pricing dinamico: la formula vincente”.

Secondo appuntamento venerdì 2 febbraio, dalle ore 10 alle 13, con 1 ora di strategie innovative, ovvero esplorare come il machine learning e l’Ai passono ottimizzare il revenue management. Seguirà “Case study e innovazione con il Gruppo Zucchetti: L’Ai in azione”, 1 ora di ispirazione pratica: Guarda esempi reali di successo dell’Ai nel settore alberghiero. E in chiusura “Etica e futuro: costruire un ospitalità sostenibile con l’Ai”, 30 minuti di riflessione etica: discuti il futuro dell’Ai, la privacy e l’impatto sulla sicurezza nel settore alberghiero.

La registrazione è gratuita.