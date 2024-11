Dai Caraibi all’Oceano Indiano i new opening della winter

La gamma di proposte per la winter 2024-25 sul lungo raggio è sempre più ampia con una serie di new opening: sette aziende per strutture nuove o ristrutturate, dai Caraibi all’Oceano Indiano selezionate per i lettori de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

VIVA WYNDHAM

L’Italia si conferma mercato sempre più strategico per Viva Resorts by Wyndham, che l’11 dicembre aprirà il Viva Miches by Wyndham, realizzato ex novo a Playa Esmeralda, in quella che è la destinazione emergente della Repubblica Dominicana. Con la new entry, frutto di un investimento di 80 milioni di dollari e che sarà commercializzata in Italia in esclusiva da Alpitour World con il brand Bravo, salgono a sei le strutture del gruppo caraibico in Repubblica Dominicana.

Situato a Miches, sulla costa settentrionale dell’isola a un centinaio di chilometri da Punta Cana, il complesso è dotato di 538 sistemazioni, che saliranno a 750 totali con il completamento del progetto. Dispone di cinque ristoranti; punto di forza del nuovo resort è il ricco programma di intrattenimento, esteso anche ai party tematici Viva Vibe, un format ideato per stare al passo con le nuove esigenze della clientela e i cambiamenti generazionali dei viaggiatori, proponendo una declinazione di feste che vengono organizzate in tutti i Viva Resorts by Wyndham, in versione diurna e serale. Oltre ai voli dai principali aeroporti italiani per La Romana, con Neos dal 22 dicembre saranno attivi anche i col- legamenti per Punta Cana con volo no stop ogni domenica da Milano Malpensa, che serviranno sia i passeggeri diretti a Miches sia quelli diretti a Cartagena, in Colombia.

ATMOSPHERE HOTELS & RESORTS

Inverno alle Maldive, dove con 45 minuti di idrovolante da Malé e sorvolando gli straordinari atolli si arriva a Raa: qui sorge il nuovo Raaya by Atmosphere Hotels & Resorts che il brand maldiviano dell’ospitalità ha inaugurato a luglio scorso, giungendo a quota tre strutture nell’arcipelago dell’Oceano Indiano.

Centosessantasette sistemazioni (anche in formato family) e sei diverse proposte gastronomiche che fondono tradizione locale e cucina internazionale. Per chi vuole regalarsi una vacanza unica c’è poi il maestoso Raaya Residence (849 mq), situato in un angolo tranquillo dell’isola vicino alle mangrovie, per un comfort e una privacy assoluta e con piscina, ovviamente. Per i più sportivi, l’isola è un vero parco giochi avventuroso dove praticare una vasta gamma di attività: sport acquatici, immersioni subacquee, padel, skate, minigolf, e non manca la Spa immersa nella quiete della natura. Raaya propone uno speciale pacchetto all inclusive, il Raaya Plan, che include trasferimenti in idrovolante, i trattamenti benessere e le escursioni in mare.

VERATOUR

New entry per Veratour con l’Experience Veraclub Zilwa Attitude, situato a Grand Gaube, a Mauritius. Posizionato ad Anse la Raie, sulla co- sta nord dell’isola e a poca distanza dalla vivace Grand Baie, è un villaggio 4 stelle adults only con cucina internazionale dal tocco italiano, assistente in loco e intrattenimento soft.

L’eco resort – venduto anche in formula hard all inclusive – conta 182 camere, quattro piscine, di cui una per bambini, palestra e consente di utilizzare barche con fondo di vetro e praticare sport acquatici. Tra le escursioni facoltative a pagamento, “Grand Baie by night”, tour del nord e del sud, nuoto con i delfini o l’Isola dei Cervi in catamarano. Oltre al ristorante principale, tre quelli à la carte, un punto street food e vari bar. Il Veraclub dista circa 15 minuti di auto da Grand Baie, mezz’ora da Port Louis e 60 minuti dall’aeroporto.

AZEMAR – THE COCOON COLLECTION

La new entry in casa The Cocoon Collection, brand di Azemar, è il resort-isola Bawe Island, che si trova nell’arcipelago di Zanzibar in Tanzania. È un lussuoso 5 stelle praticamente in mezzo al mare, adagiato su un lembo di terra rigogliosa di oltre 30 ettari. Qui si arriva in barca o water taxi da Stone Town, con un trasferimento breve di 15 minuti, o in elicottero, direttamente dall’aeroporto internazionale di Zanzibar, e ad attendere gli ospiti ci sono 70 suite e ville per vivere un’esperienza di privacy e ospitalità di altissimo livello.

Le ville, dal design contemporaneo, sono ampie e immerse nella natura. Tutte dispongono di piscina privata, giardino e vista mare. All’interno arredi eleganti con influenza africana, tanti i dettagli lusso, come sanitari Villeroy&Boch, l’asciugacapelli Dyson, biancheria da bagno Frette e amenity by Etro. Gli ospiti sono coccolati con servizio di maggiordomo esclusivo e chef a disposizione. L’offerta culinaria è naturalmente all’altezza delle alte aspettative: nessuna formula buffet, ma un concept “dine around” che offre un servizio à la carte fin dalla colazione senza costi extra in quattro ristoranti. Vasta la gamma di attività per gli amanti dello sport e del benessere, tra cui diving, watersports, tennis, padel, palestra, yoga e una Spa. Particolare attenzione è rivolta alle famiglie con un miniclub attrezzato e personale specializzato. Bawe Island punta anche sulla sostenibilità: la struttura è integrata nel territorio e, ad esempio, ha implementato micro turbine eoliche.

SANDALS RESORTS

Offerta caraibica rinnovata per Sandals Resorts. Due le nuove proprietà della catena in Giamaica – il Sandals Royal Dunn’s River e il Beaches Runaway Bay – che vanno ad aggiungersi al nuovo Sandals Saint Vincent and the Grenadines, inaugurato lo scorso 27 marzo.

Nel frattempo, a Saint Lucia, il Sandals Halcyon Beach sarà arricchito con 25 nuove suite con maggiordomo e il Sandals Regency La Toc avrà nuove Oceanfront Two-Story e One Bedroom Butler Villas con piscina privata.

Avanti tutta anche con i piani di espansione del brand Beaches Resorts per famiglie, mentre proseguiranno le collaborazioni con i principali par- tner commerciali sul mercato italiano, con formazione e fam trip, oltre a eventi live e webinar.

SUN SIYAM RESORTS

Il 5 stelle Sun Siyam Olhuveli ha aperto la sua prima area adults only Sun Siyam Romance. Nell’atollo di Malé Sud, alle Maldive, il resort conta 111 camere tra Beach Villa with pool e Water Villa with pool, con letto king size rotondo. Tutte le camere sono disposte per osservare l’alba o il tramonto.

Sull’isola, gli ospiti hanno sette opzioni tra ristoranti e bar, inclusa la cucina giapponese con teppanyaki e servizio in camera 24/7. La Blue Spa propone trattamenti e massag- gi, oltre a sauna e bagno turco.

«Sun Siyam Romance è autonomo rispetto alle altre due isole del resort, Main e Dream Island, e vi hanno accesso soltanto gli adulti. Il resort operava già da tre anni in formula diversa, dun- que è già rodato», spiega Patrizia Di Patrizio di The Luxury Lab, rappresentante per l’Italia di Sun Siyam. La struttura è contrattualizzata dai principali t.o. italiani specializzati sull’Oceano Indiano; per il lancio e la promozione del Ro- mance sono stati organizzati webinar e incontri dedicati con i reparti booking.

LUXURY HOTELS PARTNERS

Hermitage Bay, noto resort di lusso di Antigua, ha riaperto il 1° novembre dopo una ristrutturazione milionaria voluta dal proprietario Daniel Shamoon di Luxury Hotels Partners.

Parte di Small Luxury Hotels of the World, vanta ora 30 suite completamente ridisegnate, un numero maggiore di piscine private, una nuova Spa (la Garden) e giardini arricchiti.

Situato nei 140 acri di giardini tropicali sul Mar dei Caraibi, l’Hermitage Bay conta nove Beachfront Villa Suites, quattro Garden Pool Villa Suites e 17 Hillside Pool Villa Suites.

Ampliata anche l’offerta gastronomica con due nuovi spazi e un rinnovato ristorante principale, che a colazione serve anche i tipici toast alla cannella e le uova strapazzate alla caraibica e a pranzo altri classici locali come le polpette di granchio piccanti, il capretto al curry e il mahi mahi. Per momenti più informali, il resort propone il nuovo Beach Club, un grill restaurant sulla spiaggia. Due i bar, di cui uno costruito attorno al tronco di un albero antico e l’altro a bordo piscina.

Carla Villani – Giulia Di Camillo