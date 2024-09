Dai mercatini al long haul: arriva il catalogo invernale tematico di Boscolo Tours

È in arrivo il nuovo catalogo 2024/25 di Boscolo Tours dedicato ai viaggi per l’autunno e per l’inverno. Il catalogo include tutte le partenze disponibili da ottobre a febbraio per i viaggi di gruppo Boscolo ed è in distribuzione da oggi nelle 3.500 agenzie di viaggi che lavorano con l’operatore. «La prima peculiarità del catalogo è la divisione in quattro parti per temi più che per mete perché le agenzie in inverno ci chiedono questo. Abbiamo selezionato un estratto del prodotto 2024 integrato con mete ed esperienze nuove», illustra il direttore commerciale Salvatore Sicuso.

La sezione Mercatini che passione! accanto ai viaggi nelle più classiche località europee, aggiunge il nuovo viaggio “Mercatini di Natale in Alto Adige”, tour di cinque giorni. Nuovi anche i tour “Mercatini di Natale in Svizzera e Alsazia”, e “Avvento a Innsbruck, Salisburgo e Monaco di Baviera”, con chicche come Londra e il viaggio tra Riga e Tallinn.

“Natale e Capodanno in viaggio” contiene gli itinerari speciali per il periodo delle feste natalizie, dalle capitali europee ai Paesi del Medio Oriente. Tra le novità più interessanti da segnalare in questa sezione, il nuovo tour “Marrakech, deserto e oceano: il viaggio di Capodanno”.

Terza sezione è La magia dei luoghi freddi. «La sezione dedicata al Nord Europa prevede viaggi tra Scandinavia e Islanda. Abbiamo deciso di mettere in evidenza novità e versioni invernali di tour estivi – spiega la destination manager Zuleica Ferrari – Tra questi Rovaniemi con attività invernali come le escursioni in motoslitta, o ancora la Lapponia svedese e Rovaniemi, che conduce in una parte di Lapponia meno conosciuta e più autentica, al confine con quella finlandese, insieme a un’escursione giornaliera a Rovaniemi e l’esperienza della sauna; e poi per esempio il viaggio a Tromso in Norvegia o il fascino dei fiordi in inverno in un itinerario tutto fatto in treno, e Stoccolma ed Helsinki e la crociera sul Baltico.

Infine, la sezione “Un inverno da vivere altrove” raccoglie tutti i viaggi in destinazioni a lungo raggio, tra novità e nazioni già presenti nella programmazione. Tra questi il nuovo tour “Il fascino della Thailandia”, da 12 giorni, “Yunnan: a sud delle nuvole”, tour di 13 giorni, “Giappone classico”, viaggio di nove giorni, “India: Triangolo d’Oro”, tour di nove giorni e “Buenos Aires e Patagonia”, tour prettamente invernale di 12 giorni.

In catalogo è presente anche la sezione dei viaggi active, con partenze da ottobre a marzo. «Si tratta di viaggi guidati con all’interno una attività dinamica, dal trekking ai giri in e-bike, dal catamarano alle attività legate a inverno, come le pedalate sul ghiaccio con bici attrezzate o le camminate con ramponi nelle grotte ghiacciate. In totale sono nove in programmazione, cinque in Italia, uno in Spagna, due in Portogallo e due in Nord Europa», conclude Ferrari.

I NUMERI DELL’ANNO

L’operatore ribadisce così il focus: «Abbiamo deciso di concentrarci sui viaggi guidati – spiega Sicuso – È una scelta strategica molto forte, sottolineata dal nostro claim “accompagnati e in compagnia”. L’andamento delle vendite vede un’Europa continentale con crescita straordinaria su Gran Bretagna e Irlanda, Portogallo e finalmente per noi tutto il Nord Europa, dopo anni che ci lavoriamo. Comunque anche Italia, Francia e Spagna fanno volumi ampi anche se rimangono con un tasso di crescita in linea con anno scorso. Limitata la crescita di Turchia, Marocco, Uzbekistan che hanno subito lo scacchiere geopolitico. Mentre sul long haul stiamo consolidando i volumi in Oriente in particolare Cina e Giappone e siamo diventati molto sull’India».

E si guarda già alla chiusura di un anno che Sicuso definisce «Eccezionale. Dovremmo chiudere con il +26% rispetto all’anno scorso in termini di fatturato, e con un +20% di passeggeri. Risultato trainato certamente da una crescita media dei prezzi che è stata dall’8% al 10%. Anche se un allargamento della stagione c’è stato, l’estate vede ancora luglio e agosto con volumi estremamente importanti, anche se giugno e settembre hanno una crescita superiore alla media».