Dal 5 al 7 marzo riflettori puntati su trend e novità del travel con la Itb di Berlino

Dal 5 al 7 marzo prossimo Berlino ospita l’edizione 2024 di Itb Berlin, una delle più importanti fiere del settore viaggi del mondo di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner per l’Italia.

Sono 190 i Paesi espositori presenti per questa edizione della fiera in programma a Messe Berlin, in cui trova spazio l’intera catena dell’industria turistica.

OMAN HOST COUNTRY

All’Oman, quest’anno official host country, il compito di organizzare la cerimonia di apertura. «Siamo lieti e ci impegniamo per fornire all’evento un’esperienza di grande effetto che soddisfi tutte le aspettative possibili», ha affermato Salim Al Mahrouqi, ministro del Patrimonio & Turismo del Sultanato dell’Oman. «L’Oman ha una forte presenza a Itb Berlin da molti anni e siamo sempre molto colpiti dall’offerta turistica e dalla diversità di questa destinazione. Siamo felici di aver acquisito un partner così interessante per la fiera del 2024», ha dichiarato David Ruetz, vicepresidente senior di Messe Berlin.

Tra i partecipanti, si registra quest’anno un forte aumento del numero delle aziende in rappresentanza della Germania, degli Stati arabi, della Turchia, Grecia, Asia e Africa; in crescita anche la rappresentanza di alcuni settori, come quello dei vettori aerei, della tecnologia e delle crociere; diversi anche gli espositori che ritornano a Berlino dopo la pandemia, come la Cina, la compagnia aerea Emirates e il Liechtenstein, e tanti i nuovi arrivati, come Disney, São Tomé e Principe, Air India, che aggiungono un ulteriore dinamismo all’evento. In totale, sono 27 i padiglioni espositivi, divisi in una logica di disposizione geografica basata sulle destinazioni e anche per segmenti di mercato principali: d’avventura, d’affari, culturale, Mice, turismo Lgbtq+, viaggi di lusso, turismo medico, travel tech e viaggi per giovani.

CULTURA, GREEN E LUSSO

In particolare, ampio spazio è dedicato alla sezione turismo culturale, padiglione 8.2: tra gli espositori figurano musei europei, festival, regioni e fondazioni con la partecipazione di nuovi musei come quello del cioccolato di Bruges e nuove attrazioni come la “macchina di Santa Rosa” di Viterbo, una tradizione di richiamo internazionale che sarà rappresentata dalla regione Lazio, oltre a un nuovo spazio per il Mice che va ad affiancarsi al già esistente settore business travel.

Il segmento turismo responsabile, nel padiglione 4.1, è il punto di incontro internazionale per il turismo sostenibile con l’Itb Sustainability loung, novità dell’evento, uno spazio dove la comunità può incontrarsi per discutere di nuove tendenze, concetti e soluzioni di sostenibilità. Molto curata l’area dedicata al turismo del lusso, la Home of luxury, nella Marshall haus, luogo d’incontro esclusivo degli espositori e dei compratori di viaggi di alta gamma con tre sezioni espositive dedicate.

HI-TECH E AI: IL FUTURO È QUI

L’Itb Berlin 2024 dedica grande attenzione al segmento in forte espansione del travel tech, ora più che mai protagonista dell’industria del turismo sulla scia dell’Ai.

Più di 30 fornitori internazionali presentano i loro prodotti e idee avveniristiche in un totale di cinque padiglioni (5.1, 6.1, 7.1c, 8.1 e padiglione 10.1). Tanti gli espositori, dalle aziende più note come Amadeus, Sabre e Bewotec alle startup come Oaky, Mews, DerbySoft. Nel padiglione 5.1 e 6.1 sono previsti, durante i tre giorni della fiera tedesca, momenti di confronto tra gli esperti e gli appassionati di tecnologia, con focus su intelligenza artificiale e destinazioni digitali.

SPAZIO AI CONVEGNI

L’Itb è anche l’occasione per assistere a conferenze, convegni e incontri sui temi del turismo legati alle nuove e più attuali tendenze globali con esperti a confronto ed esempi di best practice su argomenti innovativi come tecnologia dei viaggi, marketing e vendite, viaggi del futuro, sostenibilità, gestione delle destinazioni, ospitalità, responsabilità sociale, viaggi d’affari e molto altro. Sul principale tema guida dell’edizione 2024 “Pionieri della transizione nel settore dei viaggi e del turismo. Insieme”, i migliori relatori ed esperti dell’industria turistica mondiale discuteranno le tendenze internazionali e i nuovi argomenti e condivideranno anche la loro esperienza fornendo al pubblico indicazioni e prospettive.

COLORI E APP PER MOBILE

Per aiutare tutti i partecipanti a orientarsi tra i tanti convegni, i temi sono stati suddivisi in colori che individuano ciascuno un filone principale, così per esempio il colore rosso raggruppa sotto “l’eTravel” tutto il tema dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale nel mondo del turismo e dell’ospitalità; oppure il colore verde che unisce i vari tipi di turismo settoriale, come il turismo Lgbtq+, quello del Mice, del business travel, dell’avventura e dell’outdoor.

Sempre a supporto del pubblico, anche quest’anno è disponibile per i partecipanti alla kermesse turistica l’app per mobile Itbexplore con molte funzioni indispensabili, come l’elenco degli espositori, la planimetria dei padiglioni, e consente una perfetta pianificazione degli appuntamenti in fiera.

Inoltre, sul sito della manifestazione, www.itb.com/en, i visitatori e gli espositori possono trovare tutte le informazioni utili.