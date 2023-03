Dal metaverso a ChatGpt: il futuro del travel a Itb Berlin 2023

Metaverso, ChatGpt e blockchain: sono i tre pilastri dell’evoluzione tecnologica protagonisti a Itb 2023, portati “on stage” a Berlino da Caroline Bremner, head of travel and tourism research di Euromonitor International, Leila Summer, ceo di PlayToChange e Alexander Knauer, del college Hochschule Mittweida.



«Il metaverso è un mondo virtuale in 3D in cui chiunque, come avatar, può spostarsi senza limiti da un luogo all’altro. Possiede un enorme potenziale secondo Caroline Bremner: «In termini di transazioni di pagamento, di programmi di fidelizzazione e operazioni di viaggio porterà radicali cambiamenti». Secondo la manager di Euromonitor, il salto di qualità del metaverso arriverà (anche) con il 6G.

Altro pilastro hightech è ChatGpt: Secondo Leila Summer: «continuerà a espandersi e rivoluzionerà il modo in cui lavoriamo. Questa forma di intelligenza artificiale è anche in grado di proporre un itinerario di viaggio: potrebbe avvantaggiare il lavoro delle agenzie di viaggi e i tour operator».

Infine la blockchain, «che ovviamente è qui per restare», afferma Alexander Knauer. «Questo tipo di tecnologia potrebbe avere ancora diversi anni prima di poter essere implementata in modo realmente efficace. Si prevedono implementazioni nella mobilità di viaggio e anche nel mondo assicurativo. Sono in corso studi e collaborazioni tra aziende affermate, startup e istituti di formazione».