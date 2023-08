Dal Mitur 5,8 milioni per lo sviluppo di cammini e ciclovie in Campania, Puglia ed Emilia Romagna

Fondi per il turismo sostenibile dei cammini e delle ciclovie: è un nuovo passo del ministero del Turismo (Mitur) per la sostenibilità ambientale. Uno specifico segmento sul quale il ministero intende investire attraverso l’azione del Fondo Unico Nazionale del Turismo che con 5,8 milioni di euro finanzia i progetti di Campania, Puglia ed Emilia Romagna che hanno l’obiettivo di valorizzare percorsi sostenibili.

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato i decreti di concessione di finanziamento a valere sul fondo, a favore della Regione Campania, Puglia ed Emilia-Romagna.

«Gli obiettivi di mandato che mi sono posta consistono nel riuscire a destagionalizzare i flussi turistici e valorizzare tutti i tipi di turismo che l’Italia può offrire. Siamo una Nazione che in termini di opportunità e di accoglienza non è seconda a nessuno, dobbiamo sforzarci di andare oltre il turismo classico e valorizzare nuovi assetti e in questo senso anche il turismo sostenibile e a contatto con la natura rappresenta una realtà ed opportunità per molti», ha spiegato il ministro.

Il ministero del Turismo ha stanziato, in materia di sostenibilità, diversi fondi tra cui: 4.5 milioni di euro per i cammini religiosi italiani; 3.9 milioni di euro dal Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) del Piano Sviluppo e Coesione del ministero della Cultura, di cui il ministero del Turismo è beneficiario, destinati alla Via Francigena; 5.9 milioni di euro dal Fsc del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura, di cui il ministero del Turismo è beneficiario, destinati ai Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica; 34 milioni di euro per i piccoli Comuni a vocazione turistica; 25 milioni di euro per il turismo sostenibile; 1.5 milione di euro dal Funt (Fondo Unico Nazionale per il Turismo) per il Progetto “Infrastrutturazione del Sistema integrato dei Cammini di Puglia”; 2.5 milioni di euro dal Funt per l’Emilia Romagna di cui 1 milioni per il progetto di digitalizzazione (Data Science e Digital Twins – focus Slow Tourism) e 1.5 milioni per piste ciclopedonali e interventi di miglioramento dell’accessibilità dei cammini per una crescita sostenibile del turismo; 1.8 milioni di euro dal Funt per il progetto di collegamento tra i Comuni di Alife, di Dragoni e di altri Comuni limitrofi nell’ambito dell’intervento di messa a sistema del cammino turistico culturale della via Francigena in Campania.

Il ministero ha dato vita, inoltre, al Catalogo dei cammini religiosi italiani, in continua evoluzione e che vede al momento inseriti 63 percorsi distribuiti fra Abruzzo (4), Basilicata (4), Calabria (2), Campania (8), Emilia-Romagna (8), Friuli Venezia Giulia (2), Lazio (8), Liguria (2), Lombardia (11), Marche (6), Molise (6), Piemonte (5), Puglia (8), Sardegna (3), Sicilia (9), Toscana (11), Trentino Alto-Adige (5), Umbria (9), Valle d’Aosta (2), Veneto (5).