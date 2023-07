Dal Sudafrica agli Emirati i viaggi multigen di CartOrange

Prosegue l’ascesa dei viaggi in famiglia e multigenerazionali iniziata dopo il boom pandemico e riscontrata anche da CartOrange, specializzata nelle vacanze su misura e quindi certamente prestata per questa tipologia di target che richiede un’organizzazione ad hoc e che spazia tra Usa, Sudafrica e gli Emirati.

«Possiamo definire multigenerazionali circa il 14% dei viaggi attualmente da noi confermati per l’estate 2023, e si tratta di numeri molto più alti rispetto al 2019 – afferma Eleonora Sasso, responsabile marketing operativo di CartOrange – Non stiamo parlando di semplici vacanze di famiglie con bambini, ma di una tipologia ben precisa, che richiede un’organizzazione ad hoc: sono viaggi che in genere mettono insieme genitori e uno o due figli grandi, dai 18 ai 30 anni, che magari vivono già da soli, e a volte comprendono anche i nonni. Altra tipologia molto frequente è quella in cui è presente un genitore single assieme a uno o più figli, sempre grandi. Queste categorie di viaggiatori hanno motivazioni ed esigenze diverse da quelle di tutti gli altri».

La stessa CartOrange segnala inoltre una serie di idee che “mettono d’accordo tutta la famiglia”: c’è la soluzione “On the road in Usa e Canada”, formula che piace molto perché se ci sono i genitori l’esperienza diventa accessibile anche per i figli con meno di 25 anni quali, altrimenti, avrebbero più difficoltà a noleggiare un’auto. Fra le destinazioni più particolari consigliateci sono la Florida, l’ovest con i grandi parchi e le iconiche Los Angeles, Las Vegas, San Francisco e il Québec.

Altri Paesi consigliati per questo tipo di viaggi sono il Sudafrica, l’Australia e la Nuova Zelanda.

«Un’altra destinazione che va forte per i viaggi multigenerazionali è il Kenya – prosegue Sasso – In questo caso è possibile vivere il mare e la natura selvaggia, grazie ai safari». Altre esperienze molto particolari, adatte a coinvolgere tutti, si possono fare in Nord Europa tra fly&drive, escursioni nella natura e avvistamento delle balene.

LA COLOMBIA È IL TREND DEL MOMENTO. NY E DUBAI PER I VIAGGI SHORT

«Una destinazione sempre più richiesta è la Colombia – racconta Eleonora Sasso – Soprattutto dai giovani che seguono serie tv come Narcos, ma che non mancherà di sorprendere anche i genitori».

Fino alle gettonatissime New York e Dubai per chi ha poco tempo: «La formula perfetta è senz’altro quella del long weekend in una metropoli che offra arte, cultura, shopping e divertimento», conclude la responsabile marketing operativo di CartOrange.