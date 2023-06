Dal Sudafrica alla Colombia il boom dei viaggi multigenerazionali

Continuano a svilupparsi i viaggi multigenerazionali, tendenza accelerata con l’avvento della pandemia. Stando ai numeri di CartOrange, si possono definire «multigenerazionali circa il 14% dei viaggi attualmente da noi confermati per l’estate 2023, e si tratta di numeri molto più alti rispetto al 2019 – afferma Eleonora Sasso, responsabile marketing operativo – Non stiamo parlando di semplici vacanze di famiglie con bambini, ma di una tipologia ben precisa, che richiede un’organizzazione ad hoc: sono viaggi che in genere mettono insieme genitori e uno o due figli grandi, dai 18 ai 30 anni, che magari vivono già da soli, e a volte comprendono anche i nonni. Queste categorie di viaggiatori hanno motivazioni ed esigenze diverse da quelle di tutti gli altri».

Cosa spinge le famiglie a intraprendere un’esperienza di questo tipo? «I figli grandi – prosegue Eleonora Sasso – colgono l’occasione di fare un viaggio con i genitori, a volte anche i nonni, per recuperare un po’ di tempo di qualità con la propria famiglia. Per alcuni è allettante la possibilità di ottimizzare l’aspetto economico: viaggiando assieme ai genitori hanno accesso a mete ed esperienze che altrimenti non sarebbero alla loro portata».

CONSULENZA E BUDGET

Viaggi di questo tipo non sono semplici da organizzare e richiedono una consulenza personalizzata, sottolinea sempre Sasso: «Da una parte non devono mancare le esperienze coinvolgenti per tutti, perché il motivo del viaggio è proprio costruirsi dei ricordi indimenticabili con i propri cari. Dall’altra ognuno ha bisogno dei suoi spazi e di accorgimenti legati alle proprie esigenze, diverse a seconda dell’età. I nostri consulenti hanno l’esperienza e le competenze per raggiungere questo delicato equilibrio e assicurare a tutti la vacanza perfetta». Vacanza alla quale si dedica complessivamente un budget importante: «L’idea è un po’ “adesso o mai più” – conferma la responsabile marketing operativo di CartOrange – E quindi, proprio ora che la fine della pandemia lo permette, anche chi non aveva mai fatto viaggi importanti spesso sceglie destinazioni esotiche e a lungo raggio».

CRESCE LA COLOMBIA

Quanto alle mete perfette per un viaggio multigenerazionale, troviamo Stati Uniti e Canada, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda ma anche la Colombia: «Una destinazione sempre più richiesta – spiega Eleonora Sasso – soprattutto dai giovani che seguono serie tv come Narcos, ma che non mancherà di sorprendere anche i genitori».

Infine, per chi ha poco tempo a disposizione la formula perfetta è senz’altro quella del long weekend in una metropoli che offra arte, cultura, shopping e divertimento. Le mete più gettonate secondo CartOrange sono Dubai e New York.