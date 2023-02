Dalla blu Chefchaouen a Marrakech il Marocco di Boscolo

Si apre nel segno del blu di Chefchaouen il nuovo catalogo monografico Boscolo dedicato al Marocco: le cinquanta pagine di colore e immagini della pubblicazione 2023 raccontano il grande ritorno di una destinazione portante per l’operatore, che con i suoi Viaggi Guidati la percorre da nord a sud.

Quattro gli itinerari principali, con oltre 80 partenze in calendario per immergersi tra i tanti volti di questa terra lambita dal mare e percorsa da alture, oasi e deserti.

Protagonista della pubblicazione e novità esclusiva dell’anno è il tour Città Imperiali e medine del nord che, prima di guidare alla scoperta del percorso classico e gli highlight delle città imperiali, muove da Casablanca direttamente a settentrione includendo Tangeri, punto d’incontro tra le tradizioni arabe e la cultura europea e Chefchaouen, l’antica città sacra protetta dalle montagne del Rif simbolo della cultura berbera, nota per l’incanto delle mille tonalità di turchese, ceruleo, azzurro e blu oltremare che ne fanno una vera e propria città-dipinto.

Tra le proposte, un rinnovato Gran Tour del Marocco, excursus completo di storia e paesaggi: oltre alle perle di Rabat e del patrimonio Unesco Meknes o le immancabili immersioni nei souk di Fés, il tour risale il Medio e Alto Atlante per entrare poi a Erfoud, porta d’accesso al mare di dune del deserto di Merzouga. Novità del 2023, ben tre pernottamenti a Marrakech e nuove visite, tra cui quella alle Tombe Saadiane del XVI secolo, oltre alla possibilità di pernottare in campo tendato nel deserto.

Altro itinerario immersivo, il tour Tutto Marocco che esplora il cuore del Paese attraversando i must delle città imperiali, il deserto, le montagne e le oasi, come quella spettacolare di Tinghir. Lasciata Marrakech alla volta di Essaouira, la “porta del vento” aperta sull’oceano, si risale la costa tra Casablanca e Tangeri per chiudere tra i gioielli delle città del nord. Novità del tour è la possibilità di percorrere questo tratto in treno.