Dalla Formula Uno al SuperBowl: così Expedia “spinge” hotel e vettori

Le advertising solution di Expedia Group migliorano la visibilità e le revenue di hotel e compagnie aeree durante gli eventi di livello mondiale, come Formula Uno e SuperBowl.

TravelAds e gli annunci di volo sponsorizzati sono strumenti di Expedia Group, con cui i partner che offrono sistemazioni e voli possono ottenere un posizionamento premium nei risultati di ricerca sui brand Expedia, Hotels.com e Vrbo.

A livello globale, le strutture che attivano una campagna TravelAds ottengono un aumento della visibilità del 90% e il 120% di prenotazioni in più, rispetto alle strutture che non si avvalgono degli annunci sponsorizzati. I dati aziendali dimostrano che gli hotel e le compagnie aeree hanno registrato aumenti significativi delle prenotazioni e delle entrate durante i principali eventi dello scorso anno.

In particolare, la scorsa estate, gli hotel nella zona di Wimbledon che hanno scelto TravelAds hanno registrato un aumento medio dei ricavi di quasi il 30%, per un evento che ogni anno attira a Londra migliaia di spettatori.

La fama di Taylor Swift è ormai globale e il suo “The Eras Tour” ha dato una forte spinta alle economie dei mercati locali, tra cui Nashville, la sua città natale, dove ha fatto tappa a maggio del 2023. Gli hotel di Nashville con campagne TravelAds attive per il suo concerto hanno incrementato sia il fatturato che le prenotazioni del 5%.

Per quanto riguarda la Formula Uno, una compagnia aerea regionale con sede negli Stati Uniti ha colto l’occasione per promuovere la sua tratta da Dallas a Las Vegas. Gli annunci sponsorizzati hanno generato un aumento delle entrate di quasi il 30% e hanno contribuito per oltre il 20% delle prenotazioni di voli dal 15 al 19 novembre 2023.

Durante il Super Bowl del 2023, invece, gli hotel di Phoenix che hanno utilizzato TravelAds hanno ottenuto un aumento medio delle entrate di poco superiore al 15% in quel weekend, gli hotel di Las Vegas, nel 2024, un +5%.

Questi strumenti pubblicitari possono essere impiegati anche stagionalmente per contribuire alla visibilità delle compagnie aeree partner e trarre il massimo da importanti eventi legati a un periodo specifico. Etihad Airways ha aiutato i turisti americani a scoprire nuove mete invernali e raggiungere destinazioni più lontane come Abu Dhabi e le Maldive. Grazie agli annunci di volo sponsorizzati, Etihad ha registrato quasi il 5% di prenotazioni in più dagli Stati Uniti verso gli aeroporti di entrambe le destinazioni, ottenendo un aumento complessivo delle prenotazioni lorde di più del 30%.

«Per oltre 15 anni abbiamo offerto ai nostri hotel partner la possibilità di ampliare la loro visibilità sui nostri siti grazie a TravelAds – spiega Jennifer Andre, vp of business development di Expedia Group media solutions – Gli annunci di volo sponsorizzati ci permettono di offrire la stessa opportunità alle compagnie aeree con cui collaboriamo. I dati più recenti confermano l’efficacia di questi strumenti pubblicitari nell’aiutare i nostri partner a distinguersi dalla concorrenza nei periodi più competitivi dell’anno e siamo entusiasti di continuare a lavorare con loro in occasione dei principali eventi culturali del 2024, dalle Olimpiadi di Parigi ai più importanti tour musicali».

Il turismo legato ai tour musicali è un trend confermato anche per il 2024. Secondo un recente sondaggio di Expedia, oltre il 40% degli intervistati ha dichiarato che viaggerà per un concerto come scusa per vedere un posto nuovo. Quando è stato annunciato il calendario “The Eras Tour 2024” di Taylor Swift in Asia e Australia, le ricerche di viaggio per le città tappe del tour sono aumentate di oltre il 250% rispetto all’anno precedente. Quando sono state pubblicate le date del tour europeo, le ricerche per maggio-agosto sono salite del 65%.

Il targeting di TravelAds si basa su dati in tempo reale, relativi alla richiesta e alle intenzioni di viaggio, che aiutano i partner a individuare i viaggiatori più interessanti per il proprio hotel. Expedia Group collabora per capire le loro esigenze specifiche: dalle prenotazioni last minute ai soggiorni prolungati per chi lavora da remoto. Con le crescenti limitazioni all’uso dei cookie, i dati proprietari di Expedia Group permettono ai partner di continuare a indirizzare i propri messaggi al pubblico adatto, nel momento più opportuno del percorso d’acquisto, senza dover aggiornare le proprie strategie di marketing o campagne pubblicitarie.

Le nuove offerte automatizzate consentono di configurare con facilità campagne più strategiche e di restare competitivi, adeguando le offerte in modo dinamico in base al budget e agli obiettivi di mercato. Con la funzione opportunità, i partner possono accedere a informazioni e occasioni personalizzate e basate sui dati fruibili, da usare per ottimizzare la propria strategia pubblicitaria e aumentare il numero di notti vendute e il fatturato.

Le compagnie aeree possono aumentare le vendite di biglietti e promuovere tratte strategiche grazie a questo strumento pubblicitario basato sul costo per clic. Con una media di oltre 300 milioni di ricerche di voli mensili sui siti di Expedia Group, i vettori devono distinguersi dalla concorrenza per aumentare la riconoscibilità del proprio marchio e il fatturato complessivo. Grazie agli annunci di volo sponsorizzati, le compagnie possono assicurarsi un posizionamento premium nei risultati di ricerca e utilizzare contenuti personalizzati per invitare i viaggiatori a prenotare.