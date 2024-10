Dalla new entry Oman a Babbo Natale: il meglio dell’inverno Giver

L’attesa programmazione sull’Oman di Giver Viaggi e Crociere – frutto di un anno di lavoro da parte della product manager Cristina Ferrando in collaborazione con il ministero della Cultura e del Turismo del Sultanato dell’Oman e Turkish Airlines – ha debuttato a Ttg Travel Experience.

«Era un po’ di tempo che Giver cercava una terza destinazione – esordisce Andrea Carraro, responsabile marketing e comunicazione del tour operator genovese, presentando il nuovo catalogo – E quando si è creata questa opportunità, tramite un console che era in contatto con la nostra proprietà, ci è piaciuta. Poi c’è questo collegamento naturale tra i fiordi di Musandam e i nostri fiordi norvegesi e la nostra pm Cristina Ferrando si è innamorata della destinazione. Inoltre, abbiamo avuto un forte sostegno da parte del ministero della Cultura del Sultanato dell’Oman, che ci ha molto supportato in questa nuova avventura».

Lavoriamo «con un dmc, perché ovviamente qui non possiamo fare quello che facciamo in Norvegia, ma abbiamo selezionato con cura i partner locali e scelto Turkish Airlines come vettore, che ci sta dando un grosso supporto. Abbiamo 15 partenze programmate tra dicembre e aprile, inclusa una per il Capodanno, con tre diverse tipologie di tour. Uno economico entry level e due tour di 9 giorni più costosi, uno incentrato sulla cultura omanita e l’altro più sulla natura, entrambi con navigazioni a bordo di yacht, i tradizionali dhow». Cristina Ferrando, da parte sua, ha sottolineato che la nuova programmazione Oman è stata sviluppata seguendo lo stile distintivo di Giver, con l’obiettivo di offrire ai clienti affezionati la possibilità di esplorare nuove destinazioni mantenendo l’approccio di piccoli gruppi e accompagnatori esperti.

DAI FIORDI DELL’OMAN A QUELLI NORVEGESI

Un aspetto centrale degli itinerari in Oman è l’esplorazione della penisola di Musandam, una zona incontaminata e meno conosciuta turisticamente, caratterizzata da fiordi che ricordano i paesaggi della Norvegia, una delle mete di punta di Giver. Dove quest’inverno vengono proposte le crociere a bordo del leggendario postale Hurtigruten, una delle migliori piattaforme per osservare l’aurora boreale, grazie all’ampia visibilità a 360° sull’orizzonte e all’assenza di inquinamento luminoso in mare aperto. Per il ponte dei Santi e Capodanno, Giver offre navigazioni lungo la costa norvegese da Bergen a Kirkenes, con nuovi itinerari che collegano Tromso e Oslo, organizzati in minigruppi con un massimo di 15 partecipanti, guidati da esperti tour leader.

Anche per la stagione 2024-2025 torna l’Aurora Express, il volo diretto in collaborazione con Neos Air che collega Milano Malpensa con Tromsø, nel cuore della Norvegia artica. Conosciuta come la “capitale dell’aurora boreale”, è una delle destinazioni migliori per osservare questo straordinario fenomeno naturale, specialmente durante i mesi invernali. E l’Aurora Express permetterà ai viaggiatori di dedicare quasi un giorno in più alla ricerca delle luci del nord, potendo scegliere tra sette proposte di viaggio con accompagnatore esperto di lingua italiana.

Le opzioni variano da soggiorni con attività invernali a tour itineranti nel Grande Nord, offrendo un’esperienza completa e immersiva. Da dicembre a marzo sono previste sette partenze in entrambe le direzioni, alle quali si aggiungono anche due voli diretti da Roma Fiumicino, il 21 e 25 febbraio, che rendono questa esperienza accessibile a un pubblico più ampio.

ROVANIEMI E IL MONDO DI BABBO NATALE

Regina della programmazione invernale è la Lapponia finlandese con il catalogo “Il Mondo di Babbo Natale” che ormai rappresenta un punto di riferimento per i viaggiatori italiani interessati a scoprire Rovaniemi, la città di Babbo Natale, e dintorni. È previsto un volo diretto esclusivo Giver da Milano Malpensa per Rovaniemi, che consente, soprattutto alle famiglie, di evitare lo scalo di Helsinki. Le date di partenza includono il ponte di Sant’Ambrogio/Immacolata (dal 7 al 10 dicembre), il periodo tra Natale e Capodanno (dal 27 al 30 dicembre), il Capodanno (dal 30 dicembre al 2 gennaio) e l’Epifania (dal 2 al 6 gennaio). Fino al 30 aprile sono disponibili numerosi soggiorni in diverse località della Lapponia, tra cui Kiilopää, Saariselkä, Inari, Levi, Ruka e, in Svezia, Jukkäsjarvi, Luleå, Abisko e Bjorkliden.

IL FASCINO DI HAPARANDA NELLA LAPPONIA SVEDESE

A chi cerca una connessione profonda con la natura, abbinata al comfort di una struttura alberghiera di alta qualità, Giver propone Haparanda, una pittoresca cittadina svedese vicino al confine con la Finlandia, come nuova meta di soggiorno in Lapponia, con sistemazione al prestigioso Haparanda Stadshotell. Le partenze includono voli diretti da Milano Malpensa a Rovaniemi durante le festività natalizie, con date di soggiorno dal 5 all’8 dicembre, dal 27 al 30 dicembre, dal 29 dicembre al 2 gennaio e dal 2 al 6 gennaio. Inoltre, sono previste 11 partenze con voli di linea da Milano tra il 12 dicembre e il 19 marzo 2025.