Dalla Norvegia all’Australia i consigli di viaggio per l’anno nuovo di CartOrange

Tutte le bellezze del mondo mese per mese. È già partito il contdown verso il 2024 e CartOrange ha stilato un elenco con i consigli per i viaggi verso le migliori destinazioni, tra fenomeni naturali, festival ed eventi culturali.

«Le mete di tendenza, di fatto, sono sempre più quelle dove ci si può sentire al centro dell’azione, vivendo momenti irripetibili – ricorda Eleonora Sasso, responsabile marketing operativo di CartOrange – Può trattarsi di destinazioni esotiche ma non solo: scegliere paesi più conosciuti, andandoci però fuori stagione per uno specifico evento, vuol dire riscoprirli con occhi nuovi. Consulenza infatti è la parola chiave quando si vuole basare un intero viaggio sull’essere al posto giusto nel momento giusto. Bisogna considerare anche altri aspetti, per esempio il rischio di sovraffollamento delle strutture ricettive, oppure i movimenti e i flussi dei turisti e delle persone del posto. Tutti elementi che richiedono capacità di pianificazione».

Ecco allora il calendario CartOrange 2024 con gli eventi selezionati mese per mese.

Gennaio

A Tromsø, Norvegia, per vedere l’aurora boreale e il suo Festival dedicato. Gennaio è uno dei mesi migliori per farlo: con le lunghe notti invernal, si ha un’ottima possibilità di assistere a questo spettacolo luminoso nel cielo artico. Dal 26 gennaio al 3 febbraio è in programma anche il Nordlysfestivalen-Northern Lights Festival, dove l’Aurora verrà celebrata con una serie di concerti di musica classica, jazz e contemporanea.

Febbraio

A Rio de Janeiro, Brasile, per il Carnevale, uno degli eventi più spettacolari al mondo: nel 2024 si tiene dal 9 al 17 febbraio. Durante questo periodo le strade di Rio sono animate da sfilate di carrozze, balli, musica e spettacoli. Gran parte delle fese si svolge nelle strade e nel Sambadrome.

Marzo

In Giappone per l’Hanami, la fioritura dei ciliegi. Il Festival dei Ciliegi è una tradizionale festa giapponese dedicata ai fiori di ciliegio, detti sakura. Le attività includono picnic sotto gli alberi di ciliegio, dove le persone si riuniscono con amici e familiari per condividere cibo e bevande.

Aprile

In Thailandia per il Songkran e il Festival dell’Acqua. Il Songkran è il capodanno thailandese che si svolge tradizionalmente dal 13 al 15 aprile di ogni anno. In questi tre giorni di “Festival dell’Acqua” le persone si gettano acqua a vicenda per simboleggiare la pulizia spirituale e l’inizio del nuovo anno.

Maggio

In Galles per l’Hay Festival of Literature & Arts, che si svolge dal 23 maggio al 2 giugno. La piccola località di Hay, nota come “la città dei libri” per la quantità di piccole librerie specializzate che ospita, chiama a raccolta autori, scrittori, artisti e pensatori di fama internazionale.

Giugno

In Svezia per il Midsommar, la celebrazione tradizionale del solstizio d’estate, il giorno più lungo e luminoso dell’anno. Cade nella terza settimana di giugno e si festeggia all’aperto, con danze, canti e rituali tradizionali che hanno radici antiche e si collegano a tradizioni pagane.

Luglio

Sulla East Coast degli Usa per l’Independence Day, il 4 luglio. Le città organizzano spettacolari fuochi d’artificio, parate, concerti e altre attività festose. Tra le celebrazioni più famose ci sono quelle a New York, Washington, Boston e Philadelphia.

Agosto

In Colombia per la Feria de las Flores, dal 2 all’11 agosto la festa dei fiori che si svolge nella città di Medellín. Celebra la cultura, la tradizione e la bellezza dei fiori, attirando visitatori da tutto il Paese e non solo. È un’occasione per esplorare la cultura colombiana e ammirare l’artigianato floreale.

Settembre

In Cina per la Festa di Metà Autunno, che cade il quindicesimo giorno dell’ottavo mese lunare del calendario cinese, pertanto si svolgerà il 17 settembre. Durante la festa le famiglie si riuniscono per ammirare la luna piena di metà autunno, considerata la più luminosa e rotonda dell’anno. È associata a diverse leggende, fa cui quella della dea Chang’e, che fu costretta a vivere sulla luna dopo aver bevuto l’elisir dell’immortalità.

Ottobre

A New York per Halloween, il 31 ottobre. Le strade si animano con spettacoli, sfilate, feste in maschera, mentre case e negozi vengono decorati a tema. Il fulcro delle celebrazioni è la parata che avviene al Greenwich Village, una delle più famose al mondo.

Novembre

In Messico per il Dia de los Muertos, celebrato il 1° e il 2 novembre, una festa tradizionale messicana che onora i defunti. Le persone decorano le tombe dei propri cari con fiori, creano altari commemorativi e partecipano a processioni. I teschi e gli scheletri vengono utilizzati in vari modi, come maschere, costumi e decorazioni, per rappresentare la vita dopo la morte in modo allegro.

Dicembre

A Sydney, Australia, per essere tra i primi al mondo a festeggiare il Capodanno. Famosi gli spettacolari fuochi d’artificio della mezzanotte del 31 dicembre sopra l’Opera House e il Sydney Harbour Bridge. Si può scegliere di festeggiare a bordo di una crociera nel Sydney Harbour.