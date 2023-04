Da Carrefour a Viaggi Coop:

salvagente network per la Gdo

In contemporanea, Spagna e Italia. Mentre Carrefour Viaggi annunciava la ripartenza della sua piattaforma di prenotazione con un nuovo “motore” tecnologico firmato Bluvacanze; il suo gemello Carrefour Viajes ripeteva la stessa operazione in Spagna con Ávoris Corporación Empresarial, uno dei maggiori network di agenzie iberiche che conta 1.550 punti vendita.

Anche in questo caso, l’accordo ha una base tecnologica e non implica – come specifica il giornale spagnolo Hosteltur – né un’acquisizione, né una joint venture tra le due aziende.

L’accordo spagnolo con Ávoris

Ávoris metterà a disposizione delle agenzie del Gruppo Carrefour la sua piattaforma di booking e Crm che permetterà una gestione più efficiente del punto vendita e una maggior conoscenza del cliente e delle sue preferenze.

L’alleanza, infine, potenzierà la distribuzione dei prodotti di tour operating di Ávoris presso le agenzie di Carrefour Viajes, la filiale spagnola del Gruppo con sede in Francia.

La divisione viaggi di Carrefour ha attraversato una profonda crisi durante il periodo pandemico e, solo in questi ultimi mesi, ha rimesso in moto le sue attività dedicate ai clienti della catena retail della gdo.

La Gdo si arrende alla distribuzione turistica?

Il duplice accordo, però, sembra essere anche un segnale: la minaccia della Gdo al settore della distribuzione turistica classica sembra essere svanita durante il biennio pandemico. Le grandi catene di ipermercati hanno infatti deciso di tagliare o ridimensionare le rispettive divisioni turistiche.

All’esempio di Carrefour – che dimostra come la gdo abbia chiesto (e ottenuto) il supporto tecnologico e di prodotto proprio ai network di agenzie di viaggi – si affianca il caso Robintur in Italia.

Il network che faceva parte del Gruppo Coop (compresa proprio la linea di agenzie Viaggi Coop negli iprmercati) è stato comprato lo scorso anno dal Gruppo Gattinoni, l’esempio più classico di network indipendente (non controllato da operatori o compagnie di crociere) che si è strutturato come big player dell’intera filiera.

Ampliando il punto di vista, però, queste operazioni vengono anche in soccorso dei network di agenzie di viaggi che sono sempre alla ricerca spasmodica dell’ampliamento del target e di un bacino di clienti più ampio. E quale migliore occasione dei clienti degli ipermercati da raggiungere (anche) con le piattaforme online?