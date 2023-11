Dall’Argentina al Cile i nuovi itinerari di viaggio firmati Tour2000

Sono Argentina, Baja California, Perù e Cile le destinazioni proposte da Tour2000AmericaLatina, con una rosa di partenze fisse nel primo semestre del 2024. Tutti i tour includono nella quota voli, hotel, trasferimenti, guida locale in italiano e accompagnatore dall’Italia.

«Abbiamo creato una programmazione ad hoc con partenze a date fisse e gruppi di massimo 10 persone con accompagnatore e guida locale per soddisfare un numero sempre maggiore di richieste dalle agenzie di viaggio – spiega Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina – Gli agenti di viaggio possono verificare in tempo reale le disponibilità di posti dei nostri tour nell’Area Riservata Agenzie del nostro sito www.tour2000.it dove è attiva anche una live chat diretta con il booking».

Il primo tour di 10 giorni / 8 notti Argentina, da Buenos Aires alla Fine del Mondo, parte il 21 gennaio, con un itinerario alla scoperta degli incantevoli paesaggi, dalla capitale alla città più australe, Ushuaia, passando per il Perito Moreno.

Il 16 febbraio 2024 sono in agenda due partenze per il Messico e l’Argentina. Il primo tour Baja California: i giganti del mare di 15 giorni/ 13 notti è perfetto per avvistare le balene che popolano il Mar di Cortez, mentre durante il Gran tour dell’Argentina e Torres del Paine di 15giorni/12 notti si potranno incontrare i pinguini, i leoni marini e le balene nella Penisola Valdes e ammirare gli spettacolari panorami dei ghiacciai e dalle vette di granito famose in tutto il mondo nel Parco Nazionale Torres del Paine in Cile.

Il tour Cile e Isola di Pasqua parte il 25 aprile 2024 per 12giorni/9 notti nel Deserto nel Nord del Cile, a Santiago e Valparaiso e sull’Isola di Pasqua, ricca di fascino e di antiche leggende. Il 15 giugno 2024 si vola in Perù per la Festa del Sole Inti Raymi per festeggiare con la popolazione locale la Festa del Sole, mentre il 20 aprile 2024 è la volta di Colori del Perù, l’itinerario perfetto per visitare Lima, sorvolare le linee di Nazca, visitare le isole del lago Titicaca – il lago navigabile più alto al mondo – l’incantevole Cusco e la Valle Sacra con il mercato di Chinchero, le saline di Maras e ammirare Machu Picchu, la città perduta degli Incas.