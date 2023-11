Dalle Maldive alla Giamaica i grand opening della winter

La Giamaica, Mauritius e ovviamente le Maldive: è tempo di grand opening nelle principali destinazioni del “mare d’inverno”. Tour operator e catene alberghiere rafforzano l’offerta e chiamano le agenzie di viaggi.

SANDALS

A Ocho Rios, in Giamaica, Sandals Resort International punta sul nuovo Dunn’s River: si tratta della 17ª struttura del Gruppo aperta lo scorso maggio sulla costa settentrionale della Giamaica (a marzo prossimo il 18° opening sarà invece a Saint Vincente and The Grenadine con l’ambizione dichiarata di duplicare il portfolio in 10 anni). Il resort dispone di 260 camere e tante soluzioni “eat and drink” con la possibilità di scegliere di mangiare tra ben 12 ristoranti. Il Dunn’s River, di impronta caraibica ma in puro stile moderno, consente inoltre di andare alla scoperta della “meno gettonata” Ocho Rios. Sempre in casa Sandals troviamo infine il Royal Curacao, nei Caraibi olandesi: a Santa Barbara il resort conta 351 sistemazioni; anche qui l’offerta food & beverage è notevole.

AZEMAR

Si chiama Joy Island la novità 2023 del tour operator Azemar, parte del brand The Cocoon Collection aperto lo scorso settembre. “L’isola della gioia”, così viene definita, è posizionata nell’atollo di Malé nord a soli 40 minuti in motoscafo dall’aeroporto internazionale di Malé. Sono 151 le camere a disposizione, di cui 91 sulla spiaggia e 60 su palafitte. Qui il ristorante principale prende il nome di The Market, un vero e proprio mercato del cibo all’aperto. Il bar principale è invece The Rainbow, tra vino, cocktail e intrattenimento serale. Quanto all’offerta benessere c’è la Zen Spa, mentre per i più piccoli il Kiddie Cove. Sempre alle Maldive, tra le new entry dell’offerta Azemar c’è l’all inclusive di Sun Siyam Group, il Siyam World nell’atollo di Dhigurah Noonu, dove c’è anche il The Beach House Collection, complesso di ville per garantire la massima privacy ai clienti.

VIVA RESORTS

Bahamas, Messico e Repubblica Dominicana. È qui che prende forma il ricco portfolio di Viva Resorts (sei strutture sono in esclusiva Alpitour per l’Italia), che accoglie i viaggiatori “invernali” tra resort in Riviera Maya, Bayahibe o anche Puerto Plata. Di recente è stata inoltre lanciata “Stay 1 Play 2”, che consente a chi prenota un soggiorno di sfruttare le infrastrutture di altre location del Gruppo senza supplemento. Per la grande novità, però, bisognerà attendere il 2024-25, quando debutterà Viva Miches, sesta struttura in Repubblica Dominicana. Così Amanda Santana, executive vp sales & marketing di Viva: «È un progetto da 65 milioni di dollari. Per la nuova stagione è previsto il primo step, con un resort da 365 camere».

BEACHCOMBER

Ha riaperto lo scorso ottobre il Paradis Golf Resort & Spa di Beachcomber a Mauritius, 5 stelle nell’Oceano Indiano nascosto tra la vasta laguna al largo della costa occidentale dell’isola e il caratteristico monte Le Morne Brabant, patrimonio mondiale dell’Unesco. La struttura ha subito un’importante opera di rinnovamento e contempla ora nuove camere e suite e due nuovi ristoranti. Le oltre 50 Tropical Beachfront presentano interni completamente ridisegnati per offrire alla clientela totale comfort e servizi di tipo moderno. Poco prima dell’estate 2023, il Paradis Golf Resort & Spa è stato insignito della EarthCheck Gold, una delle certificazioni ambientali più prestigiose a livello internazionale. Earth Check Label è infatti un gruppo di livello mondiale nello sviluppo di protocolli green, che per la valutazione dell’approccio ambientale, sociale e culturale delle aziende – oggi fondamentale – utilizza 260 rigorosi criteri.

VALTUR

C’è un nuovo gioiello alle Maldive, che arricchisce la già prestigiosa collezione Nicolaus-Valtur. «Questo prodotto rende perfettamente l’idea della strada che vogliamo percorrere con il marchio Valtur», ha spiegato Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus, che per la winter ha appena lanciato il suo catalogo-magazine Magalogue. Parliamo del Ja Manafaru Resort, frutto dell’esclusiva partnership con Ja Resorts, struttura a 5 stelle parte della linea Escape. Si trova nell’atollo di Haa Alifu, il più a nord delle Maldive; dispone di una grande varietà di ville, suddivise in sette tipologie, tutte con un servizio “butler”: si va dalla Deluxe di 400 mq a quella di 2.000 mq. Il resort si presta anche ai viaggi di nozze e si può abbinare a un viaggio in Oman, Giappone ed Estremo Oriente. Le vendite sono già aperte? Si parte dai primi di dicembre e dal 22 dello stesso mese scatterà la partnership con Ita Airways, con voli regolari dal venerdì.

NH COLLECTION

Nelle super gettonate Maldive, arriva anche il primo hotel Nh Collection di Minor. Aperto ad agosto, è il primo Nh fuori da un contesto urbano e presenta 120 ville di lusso, di cui 60 sulla spiaggia e altrettante sull’acqua con vista sull’Oceano Indiano. Nh Collection Maldives Havodda Resort è dotato di Spa di ispirazione asiatica, palestra, piscina con swim up bar e miniclub. C’è pure un centro per immersioni e sport acquatici con un team di esperti che offre agli ospiti la possibilità di godere della bellezza della barriera corallina incontaminata, grazie ad attività studiate ad hoc. Situato nell’atollo di Gaafu Dhaalu è una destinazione per gli ospiti che cercano un’esperienza rilassante e tropicale. Il nuovo è il settimo resort di Minor Hotels aperto nell’arcipelago delle Maldive.