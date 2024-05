Dalle navi agli hotel: Barbara Muckermann nuovo ad di Kempinski

Dall’ultralusso in mare alla terraferma, alla guida del più antico gruppo alberghiero luxury d’Europa. Barbara Muckermann “sale a bordo” di Kempinski Hotels in qualità di nuovo amministratore delegato.

Muckermann ha guidato di recente la compagnia di crociere Silversea Cruises (del Royal Caribbean Group). Ora si unisce al brand di ospitalità di lusso che ha 82 hotel in 36 Paesi e obiettivi di espansione in tutto il mondo.

Kempinski Hotels, infatti, intende aggiungere altri 34 hotel e residenze al proprio portafoglio in Europa, Medio Oriente, Asia e Africa nei prossimi anni e consolidare ulteriormente la sua posizione e reputazione globale.

«Non potrei essere più entusiasta di unirmi a Kempinski Hotels come ceo in un periodo così cruciale per il marchio – afferma Muckermann – Sono felice di svolgere un ruolo fondamentale nel prossimo capitolo di questo marchio iconico, onorandone al contempo la ricca storia, e non vedo l’ora di lavorare in tandem con colleghi straordinari a livello globale per continuare a rendere il nome Kempinski sinonimo di lusso individuale».

René Nijhof, presidente del consiglio di amministrazione di Kempinski Hotels, aggiunge: «Barbara è sempre stata all’avanguardia nel lusso e la sua comprovata capacità di migliorare l’esperienza degli ospiti massimizzando allo stesso tempo la redditività per i principali brand di viaggi l’ha resa la scelta ideale per guidare Kempinski Hotels. Il suo approccio dinamico e lungimirante sarà fondamentale nella nuova era del lusso per il nostro marchio. Quando Barbara prenderà il timone, sarà la prima donna al vertice nei 127 anni di storia dell’azienda».

Nei suoi oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Muckermann ha ampliato le vendite e la redditività, nonché migliorato significativamente l’esperienza degli ospiti e dei clienti per aziende leader a livello mondiale nel settore del lusso e dei viaggi, tra cui Loro Piana, Msc Crociere e Ncl.

Nata in Germania, Barbara Muckermann ha vissuto in Italia, Francia e negli Stati Uniti. Parla correntemente cinque lingue, è dottore in Scienze Politiche ed Economia e ha conseguito un Mba presso la Columbia e la London Business School.