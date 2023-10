Dall’Italia alle Seychelles: giro del mondo in fiera

Seychelles

Tourism Seychelles si presenta al Ttg (Pad. C3, Stand 209) forte dei 14mila arrivi dall’Italia registrati nei primi nove mesi del 2023. «A fine agosto il mercato italiano ha consolidato la quarta posizione dopo Germania, Francia e Russia. Contiamo di chiudere l’anno con un incremento a doppia cifra», dichiara Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia. L’Ente fa sapere di essere “determinato a mantenere questa crescita proseguendo nella promozione della destinazione”. A questo scopo è previsto il lancio di un nuovo programma di formazione in lingua italiana a fine 2023, che si propone di migliorare la preparazione degli operatori consentendo loro di offrire un servizio ancora migliore.

Malesia

Turismo di coppia e lune di miele per la Malesia, che porta a Rimini (Pad. C3, Stand 103) il nuovo video “Where eternal love is made”, lanciato da Tourism Malaysia. Protagoniste del video sono diverse coppie di honeymooner che raccontano la Malesia con i loro occhi. Il Paese si presenta anche come una giusta via di mezzo tra modernità, natura e storia. È proprio questo il messaggio che l’Ente del turismo intende veicolare con la sua nuova campagna, puntando su un paesaggio variegato che può offrire esperienze diversificate, dal tour delle isole al trekking nella giungla, o visite turistiche a Kuala Lumpur, in località come Kota Kinabalu, capitale del Sabah, affacciata sul Mar Cinese Meridionale (uno dei posti migliori in Malesia per gustare frutti di mare), o l’alternativa Kuching, nel Sarawak. Focus anche sulle tante isole, tra cui l’arcipelago di Langkawi che ne include 100, Tioman sulla costa orientale, Perhentian Kecil e Perhentian Besar, il paradiso privato di Pangkor sullo Stretto di Malacca, Rawa e Redang che comprende nove isole.

Slovenia

L’Ente sloveno per il turismo presenta ai visitatori in fiera un’offerta ricca che va dal balneare al termale, rispondendo con forza anche alla crescente domanda di esperienze outdoor, con un approccio sempre green e sostenibile. Accanto all’Ente, al Pad. C1, Stand 430-512, ci sono 24 tra aziende e operatori, albergatori, istituti termali ed enti di promozione territoriale. Ruolo da protagonista, all’interno dell’area espositiva, per la città di Lubiana, amatissima dal pubblico italiano e in particolar modo nel mese di dicembre: lo stand vuole regalare proprio un assaggio dell’atmosfera natalizia che sa offrire la destinazione ai visitatori. Tra le novità presentate, l’iniziativa di Visit Ljubljana, portale dell’Ente del turismo della capitale slovena, che ha implementato un sistema di categorizzazione basato sull’accessibilità di attrazioni turistiche, ristoranti, hotel, istituzioni culturali, impianti sportivi e altre strutture. Sul fronte dei trasporti, Ita Airways ha inaugurato un nuovo collegamento aereo diretto tra gli aeroporti di Milano Linate e Trieste, città di confine.

Paesi nordici

Visit Denmark, Visit Iceland, Visit Norway e Visit Finland insieme a Ttg. Lo stand nordico (Pad. C1, Stand 139-203) vedrà la partecipazione di 21 partner tra destinazioni locali, dmc, compagnie aeree e fornitori di esperienze e attività, nonché di tre tour operator italiani specializzati anche sul Nord Europa come Giver Viaggi e Crociere. Per la Danimarca il focus è su outdoor, food ed esperienze culturali; per la Finlandia, sempre più connessa con l’Italia grazie alle partenze da diversi aeroporti italiani come Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Pisa, Roma e Napoli, Helsinki rimane la meta prediletta. Intramontabile, ovviamente, anche la Lapponia e Rovaniemi. Quanto alla Norvegia, anche qui spinta sulle experience; il Paese porta in fiera diverse mete meno conosciute, come la città di Bodø, Capitale della Cultura 2024.

Malta

VisitMalta torna alla kermesse romagnola (Pad. C1, Stand 436) e corteggia il mercato italiano, da sempre prioritario per l’arcipelago maltese. A luglio 2023 è stata registrata la miglior performance di sempre dell’Italia per questo mese, con 64.697 turisti italiani e un aumento del 15,7% rispetto al 2022. Nei primi sette mesi di quest’anno i connazionali hanno generato un totale di 1.672.592 notti (+34,6%), con una media di soggiorno di 5,7 notti. «Realizzato l’obiettivo destagionalizzazione. Ora non ci resta che dedicarci al turista di qualità, rivolgendoci a quelle nicchie di mercato in cerca di novità, esperienze particolari e ricercate», sottolinea Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia.

Thailandia

La Thailandia come destinazione da vivere tutte le stagioni, anche per la sua offerta esperienziale. Sono questi i punti di forza che contraddistinguono la partecipazione dell’Ente nazionale per il turismo thailandese alla 60ª edizione di Ttg Travel Experience (Pad. C3, Stand 216-318). A rappresentare il Paese del sorriso, che nel 2023 ha superato le 180mila presenze, lo staff della sede italiana guidato dalla sua direttrice Nanthasiri Ronnasiri: «Vogliamo confermarci come meta turistica d’eccellenza per il mercato italiano da promuovere in ogni suo aspetto».

Bahamas

L’arcipelago delle Bahamas giunge all’appuntamento di Rimini ancora nel pieno dei festeggiamenti dei cinquant’anni dell’indipendenza, con il Golden Jubilee. Allo stand (530, Pad. C3) presente Maria Grazia Marino, general manager del ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas, che specifica: «Per noi è cruciale essere presenti a un marketplace B2B di tale portata, un’occasione proficua di incontro e scambio con gli agenti di viaggi, principali partner e interlocutori dell’ente, e di promozione dell’arcipelago sul mercato Italia». Da Nassau ottime notizie relative ai flussi turistici internazionali dei primi sette mesi del 2023, durante i quali sono stati registrati oltre 5,89 milioni di arrivi; per quanto riguarda gli arrivi dall’Italia, il periodo gennaio-luglio ha visto un incremento del 73% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Giappone

Dopo aver ufficialmente riaperto al turismo di massa lo scorso ottobre, l’Ente Nazionale del Turismo Giapponese torna in fiera in Italia (Pad. C3, Stand 131-210). «L’anno scorso la nostra partecipazione è stata accompagnata dalla notizia della riapertura del Giappone al turismo internazionale; quest’anno, invece, torniamo a Rimini forti della conferma che, nonostante il lungo stop, il nostro Paese non ha mai lasciato le bucket list dei viaggiatori italiani», argomenta Yoshiyuki Mizuuchi, direttore esecutivo dell’ente. La riapertura dei confini è stata sugellata da importanti riconoscimenti che hanno reso il Giappone ancora più protagonista del turismo e una delle mete preferite dai viaggiatori di tutto il mondo: lo scorso novembre Fukuoka è stata selezionata da Lonely Planet tra le migliori destinazioni, inserendola nella categoria Best in Flavour 2023, e poi la città di Morioka si è classificata al secondo posto tra le mete imperdibili per il 2023 consigliate dal New York Times.

Catalogna

L’Ente del Turismo della Catalogna rinnova la presenza alla manifestazione italiana del travel al Pad. C1, Stand 405. I dati comunicati sono ancora parziali, perché fanno riferimento ai primi sette mesi del 2023, ma dai quali già si evidenzia la sostanziale crescita dell’afflusso dai principali mercati di riferimento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Catalogna ha accolto 14,9 milioni di visitatori stranieri, pari a +19,9% rispetto al periodo gennaio-luglio 2022, con una netta maggioranza di turisti, che si attestano a 10,2 milioni, pari al 68,6% degli arrivi, seguiti dagli escursionisti, con 4,7 milioni di arrivi, pari al 31,4%. «Come testimoniano i dati – sottolinea Marta Teixidor, direttrice dell’Ente in Italia – i flussi turistici stranieri in arrivo nella nostra regione sono in deciso aumento. I numeri ci permettono di essere ottimisti e di guardare al futuro con fiducia». Ottima la performance dell’Italia nei primi sette mesi del 2023, che si posiziona al quarto posto a livello mondiale, generando il 7,1% del totale degli arrivi internazionali per un totale di 727.548 turisti.

Polonia

Non solo Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia. L’Ente turistico della Polonia rimarca in fiera (Pad. C1, Stand 238) l’importanza che assumono, sempre di più, località meno note come Lodz, Lublino o anche Poznan, quest’ultima una delle città più antiche e ricche della destinazione. «In questo 2023 abbiamo puntato molto sulla promozione di una Polonia meno nota e il nostro impegno ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dalle tradizionali rotte – racconta Barbara Minczewa, direttrice dell’ente – apprezzate dal turista italiano e favorite dai numerosi collegamenti aerei tra diverse regioni d’Italia e le principali città polacche». Guardando al primo trimestre di quest’anno sono stati 162mila gli italiani che hanno raggiunto la Polonia, per una spesa di circa 114 milioni di euro.

Toscana

Tra le regioni italiane la Toscana presenzia a Rimini (Pad. A5, Stand 128-312) con una serie di panel che raccontano l’intenso lavoro svolto nell’ultimo anno, tra accordi internazionali e impegno sui temi strategici individuati dall’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica. Si va dalle presentazioni della Toscana patrimonio dell’Umanità e del Manifesto del Turismo al femminile previste l’11 ottobre, ai panel del 12 ottobre, con l’illustrazione del nuovo sito di visittuscany.com, la presentazione del Manifesto sul turismo sostenibile e i focus sulla Toscana terra etrusca e dei cammini. Il tema della sostenibilità è centrale. Viaggiare in maniera sostenibile non è più una possibilità ma una necessità. La Toscana ne è consapevole e ha deciso di adottare una visione sostenibile con un piano di lungo periodo.

Gran Canaria

Incontra il turismo italiano anche Gran Canaria, Pad. C1, Stand 535. Parte delle Isole Canarie e di origine vulcanica, la meta promuove le sue numerose location “instagrammabili” come Puerto de Mogán, sulle rive dell’Atlantico; oppure le dune di Maspalamoas o una delle enclavi naturali più sorprendenti della destinazione: Los Azulejos. Gran Canaria offre diverse soluzioni di turismo attivo tra surf, trekking e bike, del benessere e legato all’enogastronomia.