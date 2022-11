Db Bahn, via libera dell’Ue agli aiuti di Stato per 557 milioni

La Commissione europea ha dato il suo benestare alla misura di sostegno del governo tedesco del valore di 557 milioni di euro a favore di Deutsche Bahn ritenendo che la norma rientri nelle regole per gli aiuti di Stato autorizzati dall’Ue. La misura, che assumerà la forma di un conferimento di capitale, mira a risarcire Deutsche Bahn per i danni subiti dalla sua controllata Db Fernverkehr – divisione dei treni a lunga percorrenza – tra il 1° novembre 2020 e il 16 maggio 2021 a causa della pandemia di coronavirus e delle misure restrittive in atto.

La decisione segue un’altra misura volta a compensare Deutsche Bahn per i danni subiti dalla sua sussidiaria Db Fernverkehr a causa della pandemia di coronavirus tra il 16 marzo e il 7 giugno 2020 (per quanto riguarda i viaggi domestici) e tra il 16 marzo e il 30 giugno 2020 (in relazione ai viaggi internazionali ), che la Commissione ha approvato lo scorso 10 agosto 2021. Db Fernverkehr è un operatore di servizi ferroviari tedeschi, che fornisce servizi passeggeri ferroviari nazionali e internazionali a lunga distanza in Germania.