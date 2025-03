De Negri (Bmt): «Troppe fiere, il governo ora freni»

Dopo la pandemia si è tornati a un proliferare di fiere. Sono troppe o c’è posto per tutti?

«Tutti i settori sono infiltrati da gente che si improvvisa cercando di emulare chi porta avanti progetti con successo da 50 anni tanto da meritarsi il riconoscimento di marchio storico. I perdenti saranno sempre e solo loro. È vero, in Italia esistono troppe fiere ma se escludiamo quelle più importanti di Milano, Rimini e Napoli, tutto il resto è una pletora di eventi spesso allestiti per soddisfare le esigenze dei bacini di utenza locali, economici e politici.

Neanche Roma è riuscita a dotarsi di una Borsa internazionale. La colpa è di chi consente la sopravvivenza dell’articolo 5, che concede piena autonomia alle Regioni su troppe cose. Ogni presidenza di Regione può finanziare una Borsa turistica, e lo abbiamo visto di recente con un evento vicino Napoli che sembra abbia usufruito di un forte finanziamento. Una novità in calendario che non porta a niente di buono. Si potrebbe dire che c’è posto per tutti, ma non è vero.

In questa edizione di Bmt inviterà il governo a intervenire affinché si metta un freno a questo fenomeno e non si arrivi ad avere per assurdo tante Borse per quante Regioni ci sono in Italia. L’esecutivo deve abrogare leggi fatte male dai governi precedenti. L’ideale sarebbe avere Ttg in autunno al centro-nord e Bmt in primavera al centro-sud».