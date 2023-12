Debutta il brand Autentico Villas, più di 100 dimore in Italia

New entry nel mercato della ricettività d’alto profilo di Autentico Villas: un brand nato dall’incontro tra Geco Vacation Rentals, marchio affermato nel settore delle ville e case vacanze, e Autentico Hospitality, il network alberghiero che – nel giro di pochi anni – si è affacciato sui mercati nazionale ed internazionale affermandosi come simbolo dell’ospitalità italiana di alta gamma.

L’idea è stata quella di unire le esperienze pluriennali dei due partner, leader nei rispettivi segmenti di mercato, per dar vita insieme ad una collezione di ville e appartamenti di pregio, situati in contesti esclusivi nelle destinazioni italiane più caratteristiche ed autentiche, portando così, anche in questo settore, lo stesso spirito di autenticità italiana ed eccellenza dell’ospitalità che caratterizzano il brand Autentico Hotels.

L’offerta di Autentico Villas, conta più di 100 ville e tenute di pregio proposte in esclusiva in tutta Italia che si possono scegliere direttamente sull’omonimo portale con un’agevole ricerca per regione, budget, tipologia e caratteristiche.

Autentico Villas si avvale anche di un Channel Manager che collega oltre 50 portali in tutto il mondo specializzati sia sul prodotto sia su specifici mercati e vanta la collaborazione con oltre 100 Agenzie specializzate nel prodotto ville e case vacanze che collegandosi alla piattaforma possono finalizzare prenotazioni istantanee.

Gli stessi proprietari di strutture extralberghiere che vogliano immettere sul mercato la propria villa possono affidarsi agli specialisti di Autentico Villas, desideroso di ampliare il portfolio a tutte le regioni italiane, per un’ottimale distribuzione sul mercato e per affittarla senza preoccupazioni. A guidare nella scelta delle oltre 100 soluzioni di soggiorno di alta gamma (che diventano 600 con il brand Geco Vacation Rentals) uno staff specializzato sempre disponibile 7 giorni su 7.

Una crescita del mercato di riferimento ha visto in pochi mesi raddoppiare le strutture extralberghiere in portfolio, selezionate con la massima cura ed attenzione, per rispondere alle esigenze di una clientela alla ricerca dei massimi livelli di comfort, servizi e privacy ed offrire qualità ed esperienze indimenticabili in contesti prestigiosi.