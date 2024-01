Debutta in Bit Thermalia by Federterme

Thermalia by Federterme, brand che riunisce alcune delle più importanti realtà italiane legate al settore termale e del wellness, sarà presente alla Bit con un’area espositiva di oltre 600 metri quadrati, chiamata “Villaggio Thermalia” e sceglie At comunicazione, agenzia di Milano fondata da Alessandra Agostini e Claudia Torresani, per le attività di media relation e rappresentanza durante la Fiera milanese sul turismo che si svolgerà dal 4 al 6 febbraio.

All’agenzia il compito, insieme ai rappresentanti di Federterme, di curare la strategia di comunicazione e attivare i rapporti con i media e gli stakeholder di interesse per veicolare i progetti innovativi del brand sul turismo termale, del wellness e dello stile di vita all’insegna della bellezza e della cura del sé.

«Siamo molto contente che una realtà come Thermalia by Federterme abbia scelto la nostra agenzia per esprimere il proprio valore aggiunto attraverso la comunicazione e le relazioni pubbliche, in occasione del suo esordio alla Bit, con un’area espositiva che sarà un vero e proprio laboratorio sul turismo termale e del wellness del futuro. Con grande entusiasmo ci mettiamo al lavoro per contribuire a esprimere al meglio tutti i suoi contenuti e la ricchezza di un programma di attività che porterà alla Bit una nuova visione, preziosa per tutto il comparto turistico». Così commentano la nuova collaborazione Alessandra Agostini e Claudia Torresani.