Decolla Beond, la compagnia all business volerà Milano-Maldive

Dopo il tam tam mediatico degli ultimi mesi, ora Beond è pronta al decollo. La neonata compagnia aerea all business che volerà alle Maldive presenta mercoledì prossimo il volo diretto da Milano a Malé con una conferenza stampa virtuale dedicata ai media, agli operatori e alle agenzie di viaggi.

Continua a crescere, quindi, il fenomeno delle compagnie aeree a una sola classe di servizio di alto livello. Dopo il caso La Compagnie – che vola anche da Milano per New York in all Business – e di Valtur (Gruppo Nicolaus) con il progetto-pilota dei voli all business per la Sardegna, ora tocca a Beond che collegherà Malé alle principali città del Medio Oriente e dell’Europa. Sono già in vendita, infatti, i voli per Zurigo e Monaco; e ora i vertici del vettore si apprestano a lanciare la rotta anche da Milano, così come previsto dal network.

Il primo aereo di Beond è un Airbus A321 e ha solo 68 posti (tutti Business) invece dei 220 standard. I sedili, configurati in file di due e completamente reclinabili, saranno dotati di iPad Pro e cuffie wireless, in sostituzione dei tradizionali sistemi di intrattenimento.

I passeggeri avranno anche la possibilità di effettuare il check in a domicilio, di usufruire di trasferimenti in Limousine da e per l’aeroporto, e l’accesso alla lounge . Laddove sarà possibile, infine, Beond volerà da e per i terminal privati, eliminando la necessità di lunghe code ai controlli di sicurezza.

I prezzi dei biglietti dovrebbero partire da circa 2.00 dollari a tratta. L’amministratore delegato di Beond, Tero Taskila ha detto che la compagnia aerea «non si rivolge ai cosiddetti ultra-high-net-worth individuals, la maggior parte dei quali utilizzeranno comunque jet privati. Puntiamo invece ai viaggiatori che non sono stati in grado di trovare spazio in prima classe su altre compagnie aeree, o non possono permetterselo perché sono una famiglia di quattro persone».

Con sede alle Maldive, Taskila ha sottolineato che il Paese è il posto giusto dove varare il modello all Premium di Beond. «Vogliamo essere una compagnia aerea globale per tutte le destinazioni di lusso. Ci siamo poi avvicinati a molte isole di lusso; le Maldive erano la soluzione migliore per noi anche in termini di sostegno governativo. Le Maldive ci hanno anche permesso di ottenere lo status di vettore nazionale, che è molto importante. Siamo l’unico vettore che può volare fino a 80 destinazioni partendo da Male. Quindi, siamo in una situazione quasi monopolistica per il futuro», ha ricordato il ceo.

Tra le destinazioni che Beond pensa di servire nei prossimi anni ci sono: Bombay, Riyadh, Jeddah, Delhi, Astana, Hong Kong, Taipei e Singapore. In Europa il vettore punta sui collegamenti per Milano, Vienna, Parigi, oltre a quelli già disponibili per Monaco e Zurigo.