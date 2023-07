Decreto 39 milioni, domande al via dall’8 agosto

Il ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso del 31 luglio (prot. n° 14406) con le indicazioni di apertura della piattaforma per presentare istanza di richiesta relativamente al contributo da 39 milioni di euro, stanziati dal decreto Sostegni Ter e oggi pronti a ristorare le agenzie di viaggi e i tour operator a seguito delle ingenti perdite subite per via della pandemia.

Non ci sarà, come anticipato, alcun click day: le domande di contributo vanno presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta (clicca qui e consulta l’avviso), accessibile con Spid o carta d’identità elettronica dalle 12 dell’8 agosto 2023 e fino alle 12 del 22 settembre prossimo.

Per accedere al fondo, bisognerà essere iscritti al registro delle imprese con i codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12; essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso; avere sede legale in Italia ed essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento. Nonché essere in possesso di un’assicurazione Rc per tutte le annualità dal 2019 al 2023.

E ancora, non bisognerà essere destinatari di sanzioni interdittive; essere in regola con il Durc e quindi con gli obblighi in materia previdenziale e fiscale e assicurativa; dimostrare una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019, o alternativamente essere costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020.