Decreto 39 milioni: le faq aggiornate del Mitur

Il ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso che aggiorna le faq recanti le modalità di accesso al contributo da 39 milioni di euro stanziato con il dl Sostegni per le agenzie di viaggi e i tour operator e ora in fase di raccolta delle istanze ed erogazione. Per accedere al fondo, grazie alla proroga dei giorni scorsi, le domande potranno essere presentate fino alle 12 del 2 ottobre anziché fino al 22 settembre.

Così come dichiarato da Enrica Montanucci, presidente Maavi, tra gli aggiornamenti più importanti delle faq c’è quello relativo alle coperture in caso di insolvenza o fallimento e le polizze per la responsabilità civile, che devono essere valide per l’intero periodo dal 2019 al 2023. Nel caso di operatori economici costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020 al 28 marzo 2022, per l’intero periodo a partire dalla data di autorizzazione fino ad oggi. La faq H5 spiega che “l’istanza viene ritenuta ammissibile anche nei casi in cui si verifichino brevi periodi di mancata copertura, esclusivamente per motivi non imputabili all’operatore economico che presenta la domanda di contributo. La mancata copertura può riferirsi sia alle ipotesi di rinnovo delle polizze con il medesimo ente di emissione sia alle ipotesi di stipula di nuove polizze con un diverso ente”.

Inoltre, nel caso in cui siano intercorse operazioni di riorganizzazione aziendale successivamente al 1° gennaio 2019 è possibile allegare documentazione utile ad attestare il principio di continuità aziendale. “All’interno della sezione Dati impresa si consiglia di allegare – in formato pdf o in una cartella zip – tutta la documentazione attestante il perfezionamento delle operazioni di riorganizzazione aziendale nonché i documenti da cui è possibile ravvisare il principio di continuità aziendale, al fine di fornire ogni informazione utile all’amministrazione per lo svolgimento della successiva procedura istruttoria”.

Un altro importante aggiornamento riguarda il professionista abilitato che dovrà sottoscrivere il modulo Dati economici: “La sottoscrizione dell’allegato consiste in un’asseverazione dei dati economico-contabili. Pertanto, l’allegato potrà essere sottoscritto da parte di tutti i professionisti iscritti a un Albo professionale che ne sono abilitati al rilascio (quali ad esempio dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.)”.

Qui il link alle faq.