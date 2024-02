Decreto 39 milioni, sbloccati i fondi per i big player

Il Mitur ha pubblicato le modalità per inquadrare gli aiuti ricevuti in regime ex 107.2b nel contesto del cosiddetto Decreto 39 milioni. In sostanza è un capitolo, questo, che concerne le principali aziende del turismo che ora possono accedere agli ultimi fondi anti Covid, che in questo caso riguardano le restrizioni di viaggio del 2021.

Fino alle 12 del prossimo 8 marzo, dunque, potranno presentare l’autocertificazione per l’accesso agli aiuti di cui sopra quelle aziende che superano il cosiddetto regime di aiuti de minimis – il cui tetto è fissato da gennaio 2024 a 300mila euro – o quelle che pur avendo capienza nel regime prevedono nel triennio calcolato un ammontare complessivo di aiuti, incluso il contributo del Mitur dei 39 milioni, che possa superare la soglia massima prevista.

Da un’analisi emerge che i big player interessati siano una ventina: la stragrande maggioranza delle imprese non ha ricevuto nell’ultimo triennio un ammontare di aiuti in regime de minimis che suggerisca di optare per tale procedura, che prevede un’autocertificazione di un professionista della differenza del margine operativo lordo 2021-2019 dell’impresa unica.

Tale procedura – ricordiamo – deriva dalla richiesta del settore di inquadrare questi aiuti di Stato in regime de minimis per permettere a tutte le imprese che avessero capienza in tale regime di svincolarsi dalle lunghe e incerte tempistiche della negoziazione con la Commissione europea per l’autorizzazione di tali aiuti con una procedura ad hoc ex 107.2b attivabile in circostanze eccezionali, come le restrizioni a viaggiare del 2021 a causa del Covid.

L’autorizzazione della Commissione europea è arrivata a novembre 2023. Per eventuali verifiche sull’ammontare degli aiuti di ogni singola impresa c’è la possibilità di consultare il Registro Nazionale Aiuti (Rna).