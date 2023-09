Delta aggiunge il volo giornaliero Napoli-New York per l’estate 2024

Dal 25 maggio 2024, Delta lancerà una nuova rotta da Napoli per New York-Jfk, operata tutti i giorni; dal 31 maggio 2024 implementerà i collegamenti giornalieri esistenti da Venezia ad Atlanta con tre ulteriori voli settimanali, passando da sette a 10 collegamenti alla settimana dalla città lagunare verso l’aeroporto più trafficato al mondo. Riprenderà inoltre, il collegamento giornaliero da Venezia su New York, che opererà dall’11 marzo 2024.

Così, la compagnia aerei americana arriverà fino a 94 voli settimanali in alta stagione tra Italia e Stati Uniti, per supportare turismo e commercio internazionale.

«Questo è un momento importante per Delta: annunciamo per la prossima estate il nostro nuovo volo giornaliero per Napoli e una maggiore capacità su Venezia. L’Italia è uno dei principali mercati transatlantici per Delta, e siamo entusiasti di espandere la nostra presenza nel Paese, arrivando a servire quattro città italiane – ha detto Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India – Stiamo riscontrando una domanda senza precedenti per i nostri servizi, e non vediamo l’ora di supportare il turismo in arrivo accogliendo più visitatori in Italia dagli Stati Uniti, oltre ad offrire ai nostri passeggeri più scelta, voli diretti e collegamenti per più destinazioni in coincidenza in tutta l’America».

In aggiunta alla nuova rotta per Napoli e alle ulteriori frequenze sulla rotta Venezia-Atlanta, Delta opererà un programma complessivo di voli diretti da Roma Fiumicino per New York-Jfk, Atlanta, Boston e Detroit, da Milano Malpensa per New York-Jfk e Atlanta, e da Venezia Marco Polo per New York-Jfk. Tutti i voli Delta sull’Italia sono operati in partnership con Air France Klm e Virgin Atlantic.

Inoltre, il servizio Air+Rail fornisce anche collegamenti con i voli diretti Delta da Roma da quattro città italiane, tra cui Bologna e Firenze, con l’operatore Trenitalia.