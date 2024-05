Delta Air Lines, il 25 maggio decolla il diretto Napoli-New York

Mancano pochi giorni al decollo del volo Delta Air Lines da Napoli per New York-Jfk: il prossimo 25 maggio, infatti, il vettore lancerà il suo nuovo collegamento no stop giornaliero. Oltre a offrire un servizio diretto per New York, il volo darà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di JFK verso oltre 70 destinazioni in tutto il Nordamerica.

Commentando il nuovo volo, Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India ha sottolineato: «Dopo Roma, Milano e Venezia, Napoli sarà la quarta città italiana servita da Delta dagli Stati Uniti. La città partenopea, con la regione Campania e la Costiera Amalfitana, è una meta molto richiesta dal mercato statunitense, e siamo convinti che il nostro servizio avvantaggerà l’economia della regione per quanto riguarda il turismo in arrivo, oltre ad offrire una maggiore connettività da Napoli verso gli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altro vettore. D’altra parte l’Italia è un mercato molto importante per Delta e quest’estate voleremo il nostro network transatlantico più grande di sempre».

Quest’estate, Delta aumenterà l’offerta di voli dall’Italia per gli Stati Uniti del 17% anno su anno, confermando la leadership del vettore statunitense per ciò che riguarda i collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti. Nel 2023 Delta ha trasportato più di un milione di passeggeri tra i due Paesi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Delta Air Lines