Delta Air Lines rinnova le cabine per il centenario

Importante restyling delle cabine per Delta Air Lines in vista del centenario. Nuovi materiali per le poltrone, illuminazione migliorata e nuove palette di colori negli spazi interni che i passeggeri del vettore Usa potranno provare per la prima volta in autunno su un 757 narrowbody che inizierà a volare sulle rotte nazionali e internazionali a corto raggio. E a seguire su un Airbus A35 widebody all’inizio del 2025.

Man mano, poi, nei prossimi anni altri aeromobili verranno dotati del nuovo design di cabina in base alla programmazione e all’operatività del vettore.

«Delta ha una storia centenaria di creazione di un esperienza di viaggio accogliente e attenta, che propone ricercati elementi che si integrano in ogni aspetto del viaggio – ha dichiarato Mauricio Parise, vice president customer experience design – Mentre ci accingiamo ad affrontare il prossimo secolo di voli, questi interni rinnovati coniugano funzionalità e bellezza per creare un’atmosfera più fresca, sofisticata e senza tempo».

Ogni caratteristica del design delle nuove cabine è stata pensata prestando attenzione ai dettagli che contano di più per i viaggiatori, a cominciare dalle nuove poltrone in Delta One caratterizzate da un tessuto morbido e traspirante che regola meglio la temperatura e permette così di riposarsi e rilassarsi a bordo e sono anche dotate di un confortevole poggiatesta. Sono inoltre previste poltrone Premium nelle altre cabine con fodere rinnovate in Delta Premium Select e First Class. Anche i sistemi di illuminazione sono stati rivisti per creare un ambiente di bordo sereno e rilassante.

«Ogni volo è diverso dall’altro, quindi ci siamo concentrati sulla creazione di soluzioni di illuminazione calde – ha aggiunto Parise – Per la fase dell’imbarco abbiamo previsto un’illuminazione calda e avvolgente che fa apparire la cabina spaziosa e più aperta. Al momento dei pasti, abbiamo messo in risalto tonalità che fanno pensare a una cena a lume di candela. Quando le luci si abbassano per dormire, prendiamo spunto dal tramonto per eliminare lentamente la luce blu e introdurre toni caldi e ambrati che ricordano il bagliore del calare del sole. Quando è il momento di svegliarsi, la cabina si illumina lentamente fino al mattino e alla luce del giorno».

Anche le toilette di bordo saranno rinnovate con pareti luminose e una controparete di fronte allo specchio con il motivo Celestial Sky.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Delta