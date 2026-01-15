Delta avrà una maxi flotta: “30 nuovi Dreamliner”

Trenta nuovi widebody Boeing 787 Dreamliner. È l’obiettivo di Delta Air Lines per continuare l’aggiornamento e l’ottimizzazione della flotta, migliorando l’efficienza dei consumi e offrendo ai propri passeggeri un’esperienza di volo di altissimo livello. Delta prevede di procedere quest’anno con il più ampio operativo internazionale della sua storia.

L’ordine rientra negli obiettivi di spesa in conto capitale e di capacità precedentemente annunciati da Delta. Con gli impegni annunciati, la compagnia ha in ordine 232 aeromobili narrowbody e 54 widebody che saranno consegnati nei prossimi anni.

Il 787 sarà un nuovo tipo di aeromobile per Delta e andrà ad aggiungersi a un precedente ordine di 100 Boeing 737-10 Max (le consegne inizieranno dopo la certificazione). Ordine che evidenzia la solidità dell’industria aerospaziale statunitense e una produzione all’avanguardia, con sia l’aeromobile che i suoi motori Ge progettati e realizzati negli Stati Uniti.

«Delta sta costruendo la flotta del futuro – sottolinea Ed Bastian, ceo di Delta – migliorando l’esperienza dei passeggeri, promuovendo miglioramenti operativi e sostituendo in modo costante gli aerei meno efficienti e più vecchi nel prossimo decennio. Soprattutto, questi aeromobili saranno gestiti dai migliori professionisti del settore, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo un servizio accogliente e di alto livello».

«L’ordine di 787 – osserva Dan Janki, chief financial officer di Delta – aggiunge diversità al nostro portafoglio di aeromobili widebody, creando al contempo un’economia di scala efficiente in termini di costi su tutte le flotte widebody. La nostra strategia di flotta sta posizionando Delta per il futuro, elevando l’esperienza dei passeggeri e promuovendo miglioramenti a livello operativo».

Il 787-10 è un’aggiunta ideale per il network transatlantico e sudamericano di Delta, in quanto offre consumi più efficienti di oltre il 25% per posto a sedere, una maggiore capienza, cabine premium più spaziose e una maggiore capacità di carico rispetto alla precedente generazione di aeromobili widebody che andrà a sostituire.

La cabina ampia, spaziosa e silenziosa del 787, con grandi finestrini oscuranti e spaziosi vani portaoggetti, offrirà ai passeggeri un’esperienza premium di altissimo livello sui voli internazionali. L’aereo può salire ad altitudini più elevate, offrendo voli più tranquilli. Il design migliorato del motore e altre tecnologie della fusoliera riducono il rumore, assicurando un’esperienza di volo più silenziosa.

Il nuovo aeromobile sarà dotato di servizi di altissimo livello e di più posti a sedere premium, tra cui le Delta One Suites, che attualmente costituiscono il 45% di tutti i posti Delta One della flotta wide-body di Delta, con più poltrone Delta Premium Select e Delta Comfort, oltre alla Main Cabin. Offrirà inoltre oltre 1.000 ore di intrattenimento gratuito in volo, wifi Delta Sync veloce e gratuito e opzioni di cibo e bevande premium.

«Siamo entusiasti che Delta Air Lines abbia scelto il 787-10 per la sua flotta del futuro – sottolinea Stephanie Pope, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes – L’efficienza, l’autonomia e il comfort dei passeggeri senza pari del 787 Dreamliner lo rendono perfetto per la crescita internazionale e la modernizzazione della flotta di Delta. Il nostro team non vede l’ora di consegnare i nuovi Dreamliner a Delta e di supportare il suo impegno a fornire un’esperienza eccezionale ai passeggeri, promuovendo al contempo la sostenibilità nel settore dell’aviazione».

