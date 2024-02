Delta introduce le Premium Lounge a New York, Los Angeles e Boston

Delta lancia una nuova tipologia di lounge per i suoi viaggiatori: si tratta della Premium Lounge che offrirà agli ospiti un livello di servizio ancora più elevato e personalizzato.

Le Premium Lounge verranno inaugurate quest’anno negli aeroporti di New York-Jfk, Los Angeles e Boston e seguono l’apertura recente di cinque Sky club.

La prima inaugurazione prevista sarà quella della Premium Lounge all’aeroporto di New York Jfk nel mese di giugno. La nuova lounge, di 3.500 m2, ospiterà una brasserie e un buffet con cucina a vista e presenza dello chef, oltre ad aree benessere dedicate. Tutte le Premium Lounge saranno caratterizzate da elementi unici di arredo ispirati alla città ospitante.

«Vogliamo che ciascuno dei nostri ospiti riceva un livello di servizio altamente personalizzato e dedicato. Non basta disporre di spazi belli e di un’ottima offerta. Gli ospiti di ogni Premium Lounge dovranno sentirsi accolti e riconosciuti quando varcano la soglia della lounge, proprio come farebbero nel loro hotel o ristorante preferito. Non vediamo l’ora di offrire loro un caloroso benvenuto e di far sì che ogni ospite si senta davvero ‘premium’», ha sottolineato Claude Roussel, vice president Sky Club and Lounge experience.

Tra i programmi della compagnia, anche l’ampliamento delle aree dedicate ai suoi viaggiatori negli aeroporti dei mercati più importanti, come per New York la Guardia, dove è previsto l’ingrandimento della lounge al terminal c per l’estate 2024 con l’aggiunta di una terrazza esterna, o, per la città di Miami, dove la lounge supererà, nel secondo trimestre 2024, i 1.000 m2 con posti a sedere previsti per 320 ospiti, oppure Los Angeles dove Delta entro la fine dell’anno, inaugurerà la Premium Lounge che includerà un’esclusiva terrazza all’aperto e lo spazio di oltre 900 m2 sarà accessibile direttamente dall’ascensore dell’area check in Delta One.

Molta attenzione anche alla ristorazione, con il programma Local flavor di Delta Sky Club che punta a mettere in risalto gli chef locali emergenti e presenta una rotazione trimestrale di cuochi che propongono agli ospiti delle diverse lounge una selezione delle loro ricette più popolari.