Delta, la nuova lounge al Jfk di New York alza il livello dell’ospitalità

Ci siamo, Delta è pronta ad accogliere i suoi viaggiatori nella nuova Delta One Lounge presso l’aeroporto Internazionale John F. Kennedy di New York.

La spaziosa nuova lounge di oltre 3.600m2 – la prima nel suo genere e la più grande fra tutte le lounge Delta Sky Club – è situata tra il concourse A e B ed è pronta a offrire una varietà di esperienze e servizi premium per i passeggeri, come sottolinea Claude Roussel, vice president di Delta SkyClubs and Lounge Experience:«I nostri team hanno curato ogni minimo dettaglio per assicurarsi che gli ospiti di Delta One Lounge vivano un’esperienza davvero memorabile. Questa lounge eleva gli standard sotto tutti i punti di vista, dai comfort all’offerta gastronomica, fino al livello di servizio personalizzato. Vogliamo che i nostri ospiti percepiscano cosa fa veramente la differenza e che si sentano davvero accolti dal momento in cui varcano la soglia della nostra nuova lounge».

Il nuovo spazio si ispira ai luoghi famosi di New York, con dettagli attentamente curati, pensati per stupire non solo i newyorkesi. Il particolare design delle luci dell’elegante bar, che propone versioni ricercate dei cocktail più classici, si ispira alle suggestioni dell’art déco, mentre il suo soffitto e i vetri zigrinati rimandano alle decorazioni a foglia d’oro e ai lampadari del Radio City Music Hall. Un richiamo alla vecchia New York è rappresentato anche dal bancone in marmo bianco del Market and Bakery che si ispira ai banconi retrò dei negozi di specialità gastronomiche.

Nella lounge si trovano anche lavori di artisti provenienti da Europa, Sud Africa, India, Giappone, Cuba e altri Paesi che creano uno spazio unico nel suo genere, moderno e antico. Tocco d’autore e alla moda con i colori dei cuscini Missoni, in partnership con Delta anche per le amenities di bordo.

Nel grande spazio un ristorante-brasserie da 140 posti che propone piatti ispirati alle stagioni, comprese specialità italiane e giapponesi.

Per uno spuntino veloce c’è un’area apposita. Prima del viaggio, per rilassarsi, si può approfittare della zona benessere dotata di nove capsule relax con poltrone massaggianti per tutto il corpo e poltrone per il riposo, oltre ai trattamenti di terapisti certificati, adiacente alla zona benessere, la serenity lounge offre uno spazio tranquillo e silenzioso.

Al Rejuvenation Bar sono a disposizione bevande analcoliche rinfrescanti, infusi e succhi alla frutta e alle erbe. Ottimo il servizio doccia che fornisce anche accappatoi e pantofole; vestiti scarpe possono essere lasciati nell’armadio della suite doccia e verranno stirati e lucidati mentre l’ospite si rinfrescherà.

Gli ospiti che desiderano lavorare possono farlo in una delle otto cabine private insonorizzate situate nella lounge. Non manca una bella terrazza con vista sulle piste di volo.

La Delta One Lounge all’Aeroporto di New York-Jfk è la prima nel suo genere, ma altre se ne aggiungeranno presto, come le Delta One Lounge presso l’aeroporto internazionale di Los Angeles e l’aeroporto internazionale Boston Logan che apriranno entro la fine dell’anno.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Delta