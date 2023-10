Delta presidia i cieli Italia-Usa: «Verso il milione di passeggeri»

Delta crescerà del 14% in capacità tra Italia e Stati Uniti nel 2024, confermando il network più grande della storia nel nostro Paese. Uno scatto in avanti che fa seguito a un’estate da primato e a una domanda crescente, sia lato incoming che outgoing.

«Abbiamo operato la summer migliore di sempre»: così esordisce Matteo Curcio, senior vice president del vettore per Europa, Medio Oriente, Africa e India, in un incontro allo Starbucks Reserve Roastery di Milano. Delta, forte dei suoi voli diretti, ha trasportato quest’anno 850mila passeggeri tra i due Paesi, viaggiando spedita verso il traguardo del milione di pax. Un risultato incoraggiato soprattutto dai flussi dei viaggiatori americani verso il nostro Paese, forti di un rinvigorito potere d’acquisto. Ma marcia spedito anche l’outbound. «Con una domanda di viaggi dall’Italia agli Stati Uniti che sta tornando a livelli pre pandemici – sottolinea Curcio – la prossima estate potenzieremo l’offerta in alta stagione con il nuovo volo Napoli-New York e collegamenti aggiuntivi verso il nostro hub principale di Atlanta».

Oltre alla nuova rotta da Napoli e all’aumento dei voli da Venezia per Atlanta, Delta offrirà poi collegamenti diretti da Roma Fiumicino per Atlanta, Boston, Detroit e New York Jfk, da Milano Malpensa per Atlanta e New York Jfk e da Venezia Marco Polo per New York Jfk.

In tutto, saranno 94 i voli settimanali tra Italia e Stati Uniti operati nei mesi di picco, fino a 14 collegamenti giornalieri e oltre 200 le destinazioni in coincidenza che, già da oggi, gli italiani possono raggiungere, come per esempio Los Angeles, Miami, San Francisco, grazie alle partnership con Air France, Klm e Virgin Atlantic.

A livello globale, Delta, eletta compagnia aerea più puntuale del Nord America, si impegna a servire fino a 200 milioni di passeggeri l’anno con customer service, sicurezza, innovazione e affidabilità riconosciuti del settore.

Nel periodo di pandemia ha investito 12 miliardi di dollari nella ristrutturazione dei principali aeroporti come Boston, New York, Los Angeles, New York e Salt Lake City.

Poderosi anche gli sforzi nel migliorare la customer experience, avvicinandosi alle diverse esigenze dei passeggeri con prodotti Premium sull’intera flotta, su tutte le rotte e destinazioni. Saranno disponibili nuove cabine Premium e, nel 2024, free wifi su tutti i voli intercontinentali, servizio attualmente disponibile sulla maggior parte della flotta domestica.

Su tutti i voli dall’Italia, i passeggeri possono scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One o Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. E con l’app Fly Delta possono prenotare e gestire i biglietti, effettuare il check-in, cambiare posto, monitorare lo stato del volo e, mentre si trovano in aeroporto, muoversi in sicurezza tra le aree ricreative e i gate d’imbarco con mappe interattive. In più, grazie all’innovativo sistema di radiofrequenza Rfid, Fly Delta permette di tracciare il bagaglio in tempo reale, identificandone la posizione su una mappa e il nastro su cui verrà consegnato.

Continua, inoltre, l’impegno di Delta per la sostenibilità con l’offerta di prodotti a bordo green e plastic free e con l’utilizzo di attrezzature elettriche per le operazioni a terra. Incentivare il mercato Saf è un altro obiettivo della compagnia a stelle e strisce con l’intento di raggiungere il goal di breve termine del 10% di biocarburante gentro il 2030.