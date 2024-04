Delta primeggia nel ranking dei cieli di Brand Finance

Sventola la bandiera a stelle e strisce sul report Brand Finance Top 50 Airlines Brands. Delta mantiene il primato per il sesto anno di fila, con un marchio in crescita del 21% a 10,8 miliardi di dollari, seguita dalle “consorelle” American Airlines, +21% a 10,2 miliardi di dollari, e United Airlines, +11% a 8,7 miliardi di dollari. Un trend positivo, favorito dall’aumento dei viaggi aerei nel post-pandemia.

Completano la top 5 il marchio di Emirates, +30% a 6,6 miliardi di dollari, e un altro vettore statunitense, Southwest Airlines, +15% a 5,4 miliardi di dollari. Decimo posto per l’irlandese Ryanair.

Il brand più forte, invece, si conferma quello di Ana (All Nippon Airways), nonostante un calo del 15% a 2 miliardi di dollari, davanti all’indiana Indigo, +26% a 1,1 miliardi di dollari.

I maggiori miglioramenti del valore del marchio sono di British Airways, Jet2.com ed Emirates. Le prime due hanno registrato, rispettivamente, un aumento del 45% a 3,2 miliardi di dollari e del 34% a 949 milioni di dollari. Per Emirates un incremento del 30%.

La ripresa post Covid ha contribuito alla crescita dei brand in Medio Oriente, con il traffico totale che nel 2023 è quasi tornato ai livelli pre 2019. Decisivi anche altri fattori, come la continua espansione della flotta regionale, stimata al 5,1% annuo nei prossimi dieci anni, la Coppa del Mondo di calcio in Qatar e le campagne aggressive dell’Arabia Saudita per attirare i turisti in ottica Vision 2030: non a caso Saudi è il sesto tra i marchi in più rapida crescita al mondo, con un +58% rispetto al 2021.

«Il settore ha mostrato un’enorme resilienza con i valori del marchio per i 50 principali marchi in crescita del 39% dal 2021, tornando ai livelli pre-pandemia – ha sottolineato Savio D’Souza, valuation director di Brand Finance – I vincoli di offerta e le prospettive macroeconomiche incerte, però, porteranno a una crescita settoriale a una sola cifra».

Brand Finance, inoltre, ha utilizzato la ricerca Global brand equity monitor (Gbem) per compilare un indice di percezione della sostenibilità, in relazione ai marchi in tutti i settori. In quello aereo rappresenta il 6,5% della considerazione dei clienti.

Stilata, infine, la graduatoria dei brand dei marchi aeroportuali di maggior valore a livello mondiale. Londra Heathrow ha incrementato il valore di quasi un quarto, per un totale di 832 milioni di dollari e ha riconquistato la vetta. Superato Paris Aeroport, che ha registrato un aumento di appena il 13%, arrivando a 779 milioni di dollari.