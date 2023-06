Delta riattiva il volo nostop Roma-Detroit

Ritorno al futuro per Delta Air Lines, che ha ripristinato il volo giornaliero nostop da Roma a Detroit, che si aggiunge ai collegamenti del vettore già operativi dalla capitale per New York Jfk, Atlanta e Boston. Con il servizio per Detroit, Delta aumenta la sua capacità tra l’Italia e gli Stati Uniti di circa il 30% anno su anno.

«La ripresa del volo nostop da Roma per Detroit permette ai nostri passeggeri di raggiungere in coincidenza circa 90 destinazioni in tutti gli Stati Uniti e oltre, e offre più opzioni per i turisti statunitensi in Italia – ha commentato Ilse Janssens, general manager Continental Europe | Emeai Sales di Delta – I legami tra i nostri due Paesi sono forti. La domanda è positiva per tutti i nostri collegamenti da e per l’Italia, sia da parte dei clienti business che leisure, e per questo quest’anno abbiamo aumentato l’operativo dei voli tra l’Italia e gli Usa di circa il 30% rispetto allo scorso anno».

Con voli nostop per quattro gateway statunitensi, Delta è ora la compagnia aerea che offre il maggior numero di soluzioni per gli Stati Uniti da Roma. Questi includono voli in coincidenza per destinazioni popolari negli Usa, come New Orleans, San Francisco, Washington e Miami.

«Siamo molto felici di celebrare la riattivazione del volo diretto per Detroit da parte di Delta Air Lines – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Il ritorno di questo collegamento diretto rappresenterà per Delta Air Lines il coronamento di un’estate da record per la compagnia aerea statunitense che da oggi, e per il resto del picco estivo, opererà ben sette voli giornalieri collegando il nostro aeroporto con quattro principali destinazioni negli Usa e offrendo oltre 3.600 posti al giorno. La crescente domanda di connettività diretta da e per Roma conferma l’attrattività del mercato romano e il riconoscimento per l’elevata qualità del servizio offerto dal Leonardo da Vinci».

Il volo Delta da Roma per Detroit sarà operato con un aeromobile A330-300 che presenta quattro esperienze di cabina. Dalle eleganti poltrone completamente reclinabili in Delta One a quelle più ampie e reclinabili in Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.