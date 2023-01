Der Touristik-Fti, così nascerà il primo t.o. d’Europa

Uno scossone tedesco che avrebbe, come sempre, ripercussioni su tutto il tour operating europeo: è il progetto di Der Touristik che vorrebbe acquisire Fti Group. In sintesi il secondo più grande t.o. continentale vorrebbe rilevare il terzo, scalzando così la leadership germanica ed europea di Tui Group per volumi di fatturato.

Tra la condizioni preliminari per l’accordo ci sarebbero però sia la riduzione del debito di Fti (che al momento vale circa 1 miliardo di euro) sia numerosi tagli al personale del tour operator tedesco. Secondo il quotidiano tedesco Handesblatt l’operazione sarebbe comunque in fase già avanzata e coinvolge anche il fondo statunitense Certares che negli scorsi mesi è stato vicinissimo all’acquisto della maggioranza di Ita Airways.

Durante i primi due anni di pandemia Fti Group ha ricevuto oltre 500 milioni di euro di aiuti da parte dello Stato tedesco per evitare la crisi e la bancarotta. A un certo punto però il più grande azionista del Gruppo – che nel 2019 contava otto milioni di utenti per un fatturato di 4,2 miliardi di euro – il magnate egiziano Naguib Sawiris, avrebbe deciso di disfarsi delle sue partecipazioni in Fti e il duo Der Touristik-Certares starebbe muovendo le pedine giuste per procedere all’acquisizione, che dovrebbe passare sempre per l’autorizzazione dell’Antitrust tedesco ed europeo.

Der Touristik raggruppa quasi 20 marchi di tour operator, oltre a numerose agenzie di viaggi e alcuni hotel, e nel pre Covid aveva raggiunto un fatturato di 4,8 miliardi di euro.