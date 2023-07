Dersenish Aresandiran è il nuovo cco di Malaysia Aviation Group

Dersenish Aresandiran è stato annunciato come nuovo chief commercial officer di Malaysia Aviation Group (Mag). Aresandiran è operativo dal 1° luglio scorso e il suo obiettivo è quello di occuparsi della strategia commerciale e della direzione per le compagnie aeree Malaysia Airlines, Firefly e Maswings.

Dersenish Aresandiran non è estraneo all’organizzazione, avendo precedentemente ricoperto il ruolo di global head of revenue management & commercial planning per Malaysia Airlines da marzo 2018 a luglio 2021. Successivamente il manager ha progredito nella sua carriera con Qatar Airways, affinando ulteriormente la sua esperienza nel settore dell’aviazione.

Il Gruppo ha presentato anche il nuovo head of airlines global sales: Syazwan Ahmad Sabri, che sostituisce Roslan Ismail, ora head of business development di Amal, controllata da Mag.