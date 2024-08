Destination Italia, il brand di lusso Sono Travel Club entra nel network Ensemble

Destination Italia annuncia l’ingresso del suo brand di lusso, Sono Travel Club, nel prestigioso network Ensemble, che riunisce importanti travel advisor del mercato nordamericano specializzati in viaggi tailor-made del segmento luxury.

Grazie a questa partnership, Destination Italia potrà offrire ai viaggiatori nordamericani più sofisticati ed esigenti esperienze di viaggio altamente personalizzate e di qualità superiore. Ogni viaggio sarà progettato per riflettere gli interessi, la personalità e i desideri dei viaggiatori. I Travel advisor di Ensemble si affideranno alla profonda conoscenza del territorio, all’expertise e alle capacità organizzative che contraddistinguono il brand di lusso del Gruppo societario.

Con questa collaborazione Destination rafforza ulteriormente la sua già consolidata presenza nel mercato del turismo nordamericano verso il nostro Paese. Il trend è in forte espansione, come confermato dai dati della Banca d’Italia, che segnalano, per il 2023, un aumento del 41,6% nel contributo dei vacanzieri statunitensi all’incoming in Italia.

Sono Travel Club è una boutique Dmc (Destination management company) specializzata nella creazione di esperienze tailor-made per il segmento luxury. Come divisione indipendente di Destination Italia, offre servizi di massima qualità, itinerari unici e straordinari nelle destinazioni più affascinanti del Paese.

L’obiettivo di Ensemble è proporre esperienze di viaggio inedite, realizzate dai migliori esperti di territorio e servizi. La collaborazione con Sono Travel Club consentirà a Ensemble di esplorare e raccontare l’Italia più autentica, guidando i viaggiatori verso mete meno battute ma altrettanto ricche di fascino e carattere.

Il continuo dialogo tra i Travel Designer di Sono Travel Club e i Travel advisor di Ensemble rappresenta un momento prezioso di scambio e crescita. I clienti di Ensemble, che appartengono ai segmenti luxury, premium e premium plus, sono una fonte di ispirazione e idee per il team marketing di Ensemble e per il team prodotto di Sono Travel Club.

Dina Ravera, presidente di Destination Italia, sottolinea: «Siamo molto lieti di avviare questa collaborazione con Ensemble, un network di primaria importanza nel settore per la distribuzione dei nostri viaggi di lusso e high-end sul mercato nordamericano. La nostra presenza diretta in questo mercato, tramite la base di New York, è fondamentale per instaurare rapporti di lunga durata con i principali player del settore luxury: i risultati raggiunti finora dimostrano che siamo sulla strada giusta».

«Entrare a far parte del network Ensemble – osserva Ignazio Ciraulo, direttore brand Sono Travel Club – rappresenta un traguardo significativo per Sono Travel Club. Essere stati scelti come partner italiano per i viaggi di lusso per i clienti di Ensemble, testimonia la nostra eccellenza nella creazione di esperienze su misura nella destinazione Italia. La nostra missione è quella di far vivere ai viaggiatori nordamericani l’autenticità e l’eleganza del nostro Paese, attraverso itinerari unici che vanno oltre i classici percorsi turistici».

Per Marco Seghetti, North America country manager, «L’inclusione di Sono Travel Club nel network Ensemble è il risultato di un impegno costante e di un lavoro strategico che abbiamo portato avanti negli ultimi mesi, anche attraverso la nostra sede di New York. Essere quotidianamente sul suolo nordamericano è cruciale per instaurare relazioni solide e comprendere a fondo le esigenze di un mercato così sofisticato ed esigente».