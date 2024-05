Destination Italia, Sono Travel Club entra nella rete luxury Internova

Sono Travel Club, brand di punta del Gruppo di Destination Italia s.p.a., travel tech italiana che opera nel turismo incoming, entra nell’esclusivo programma “Select In- Country Partner” di Internova, la rete globale degli operatori del luxury travel che rispondono agli standard di servizio più elevati richiesti dalla travel industry.

Internova offre ai clienti servizi di lusso per clienti leisure e corporate operando tramite una vasta gamma di brand, strutture alberghiere, esperienze e servizi turistici proposti ai viaggiatori da oltre 100mila agenti di viaggi e destination management company presenti in 80 Paesi .

L’ingresso di Sono Travel Club nel programma Select In-Country Partner di Internova per l’Italia testimonia la capacità del Gruppo Destination Italia di offrire agli operatori del turismo luxury servizi impeccabili, poiché solo gli operatori che dimostrano di superare gli standard imposti da Internova, particolarmente rigidi, vengono invitati a far parte del network.

Dina Ravera, presidente di Destination Italia dichiara: «L’anno 2024 si presenta al Gruppo come un momento di grande sfida, durante il quale ci siamo posti obiettivi ambiziosi. L’ingresso di Sono Travel Club nell’esclusivo network di Internova rappresenta un traguardo significativo che sottolinea la nostra costante ricerca dell’eccellenza nel servizio e l’impegno profuso da tutto il nostro team. Questo risultato è il frutto di anni di lavoro e costituisce una straordinaria opportunità per esporre i nostri prodotti in una delle vetrine più̀ prestigiose della luxury travel industry».

Entusiasmo anche da parte di Alessia Santamaria, chief commercial officer di Destination Italia, che sottolinea: «Il network di Internova rappresenta per noi una straordinaria opportunità di comunicazione e di accesso privilegiato a una vasta rete globale di travel advisor. Ci impegniamo a offrire loro viaggi autentici e personalizzati, sfruttando la nostra profonda conoscenza locale e la nostra capacità di creare esperienze uniche. Ogni itinerario è attentamente curato per adattarsi non solo alle esigenze dei viaggiatori, ma anche per sorprenderli con soluzioni creative che superano le loro aspettative, garantendo sempre la massima qualità del servizio».