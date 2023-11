Destinazioni trendy 2024, Airbnb: “La sorpresa Indianapolis”

Airbnb ci svela le destinazioni trendy per il 2024 preferite da chi prenota tramite il suo portale, scelte sicuramente influenzate dai grandi eventi del prossimo anno, come le Olimpiadi di Parigi.

Partendo dalle mete che diventeranno un must to see nel prossimo anno, secondo le prenotazioni di Airbnb, si nota subito il primo posto per Indianapolis, Stati Uniti. La città, famosa per la sua gara automobilistica, la 500 miglia di Indianapolis, sembra essere la preferita tra gli abitué della piattaforma affitto alloggi per la sua vivace vita culturale, musicale, per i suoi locali e ristoranti, per la sua attraente vita notturna.

Con il secondo posto di Varsavia, si arriva in Europa. La città dove il nuovo e l’antico convivono in perfetta armonia, completamente distrutta durante la seconda guerra mondiale, è rinata dalle sue ceneri diventando una delle icone della Polonia post industriale e affascina con lo skyline dei nuovissimi grattacieli dalle facciate a specchio progettati da famosi studi di archistar.

Terzo e quarto posto, e questo è più prevedibile, per Osaka e Kyoto, in Giappone, che ha anche il 15° con Tokyo. La terra del Sol Levante è al primo posto invece per Paesi che hanno registrato il maggior incremento di ricerche sulla piattaforma registrato dal confronto con le prenotazioni tra il primo e il terzo trimestre del 2023 e lo stesso periodo del 2024.

Proseguendo nella lista dei luoghi imperdibili del prossimo anno, non manca di certo Parigi, che in vista dei Giochi Olimpici 2024 diventa più attraente che mai; le ricerche sul portale per un appartamento, o una camera, durante le Olimpiadi sono in aumento di oltre sette volte rispetto all’anno precedente.

L’aumento di visualizzazioni in tema ricerca alloggi più importante è per il Brasile che attira i viaggiatori con il celebre Carnevale di Rio; il Paese registra un aumento del 136% delle ricerche per il weekend di questo evento.

Se guardiamo l’Italia, la prima delle mete italiane preferite è Cortina, seguita da Milano e Roma. Facile pensare che la preferenza per Cortina sia influenzata dai prossimi giochi invernali di Milano-Cortina del 2026 che ha fatto aumentare la curiosità intorno a questa meta già molto conosciuta e amata in Europa.

Per aiutare gli indecisi sui programmi di viaggio per il 2024 a trovare le migliori opzioni di soggiorno, Airbnb ha lanciato “Amati dagli ospiti”, una collezione composta dai 2 milioni di alloggi più apprezzati dai viaggiatori in tutto il mondo in base a valutazioni, recensioni e affidabilità dell’host che possono essere un’ottima fonte di ispirazione.