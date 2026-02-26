Dieci candidate per la Capitale della Cultura 2028

Al via le audizioni pubbliche nel corso delle quali le 10 città candidate a diventare Capitale della Cultura 2028 presentano i loro progetti e rispondono alle domande di una apposita commissione istituita presso il ministero della Cultura che ha messo in palio 1 milione di euro a sostegno delle attività e iniziative che verranno organizzate dalla municipalità vincente nel corso dell’anno 2028.

A questa “dote” si aggiungono ovviamente le risorse messe a disposizione dalle amministrazioni locali, enti privati, sponsor vari come nel caso di Ancona che ha già a disposizione un budget di 7 milioni di euro tra risorse comunali, fondi strutturali di investimento e fondi correnti.

L’iter di preparazione alla candidatura richiede lo studio di un piano di governance cittadina a lungo termine, con la concertazione di amministrazione pubblica e tessuto sociale, con eventi e iniziative all’insegna della sostenibilità e soprattutto della fattibilità.

Le dieci città candidate sono Anagni e Tarquinia (Lazio), Ancona (Marche), Catania (Sicilia), Colle di Val d’Elsa e Massa (Toscana), Forlì (Emilia-Romagna), Gravina in Puglia (Puglia), Mirabella Eclano (Campania), Sarzana (Liguria).