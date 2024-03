Digital Markets Act: indagine Ue contro Google, Apple e Meta

La Commissione europea ha avviato un’indagine di non conformità ai danni di Alphabet (Google), Apple e Meta nell’ambito del Digital Markets Act (Dma), la nuova legge sui mercati digitali in vigore da circa due settimane con obiettivi di equità e rispetto della concorrenza.

Ciò che l’Ue contesta a tre dei sei gatekeeper individuati, ovvero i colossi in grado coi loro servizi di guidare il mercato, sono possibili inadempienze alle regole di Google Play e Google Search, dell’App Store e della schermata di ricerca di Safari, e il modello di pagamento e consenso di Meta, che controlla Facebook. La Commissione vuole inoltre accertare se la visualizzazione da parte di Alphabet dei risultati di ricerca di Google possa portare all’autoreferenzialità in relazione ai servizi di ricerca verticali come Google Shopping, Google Flights e Google Hotels rispetto a servizi analoghi dei concorrenti.



L’Ue ha avviato indagini anche sulla nuova struttura tariffaria di Apple per gli app store alternativi e sta approfondendo le pratiche di ranking di Amazon sul suo marketplace.

L’indagine, come spiegato dalla commissaria Ue per la concorrenza Margrethe Vestager, dovrebbe concludersi nell’arco di 12 mesi. In caso di violazione, la Commissione può imporre multe fino al 10% del fatturato totale della società a livello globale, che possono salire al 20% in caso di violazione reiterata.

LA DENUNCIA DI EDREAMS

Sul tema si è espressa anche eDreams Odigeo, che si è unita ad altre società indipendenti nell’evidenziare la costante non conformità di Google con il Digital Markets Act in una riunione a Bruxelles in cui si è discusso del suo piano di conformità.

La società ritiene che la risposta di Google al Dma continui semplicemente la sua pratica profondamente radicata di auto-preferenza, una questione di lunga data che si oppone direttamente agli obiettivi del regolamento.

Nonostante una serie di sessioni di feedback e un’ampia corrispondenza con Google prima della data di entrata in vigore del Dma, intese a guidare Google verso l’allineamento al regolamento, “è diventato chiaro che le misure delineate nel piano di conformità di Google non soddisfano gli standard normativi stabiliti dal Dma – spiega eDreams – È stato notato che la visualizzazione non è uniforme in tutti i Paesi dell’Ue, il che indica che Google presenta visualizzazioni che non riflettono accuratamente il proprio rapporto di conformità. In particolare, alcuni di questi display continuano a presentare Google Voli come una casella o scheda separata della pagina dei risultati del motore di ricerca, una chiara violazione delle disposizioni del Dma”.

Guillaume Teissonnière, general counsel di eDreams Odigeo, ha affermato: «A due settimane dall’entrata in vigore del Dma, è ormai evidente che Google ha scelto la strada della non conformità. Le modifiche implementate equivalgono ad alcuni aggiustamenti che non riescono ad affrontare il problema principale in questione: Google continua a privilegiare da lungo tempo i suoi servizi a scapito delle imprese concorrenti con sede nell’Ue, incrinando così il panorama competitivo che il Digital Markets Act cerca di proteggere. Questo non è solo deludente, è una sfida diretta all’equità e alla competitività del mercato digitale europeo. Il commissario Vestager ha un mandato chiaro ed è giunto il momento di agire. Con le imminenti elezioni europee alle porte, questo momento offre alla Commissione un’opportunità unica per dimostrare ai cittadini e alle imprese dell’Ue che dà veramente priorità ai loro interessi ed è disposta a proteggerli. Chiediamo alla Commissione europea di agire contro il palese mancato rispetto del Dma da parte di Google».