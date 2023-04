Direttore tecnico d’agenzia: emendamento alla legge regionale in Sardegna

Avere la possibilità, in Sardegna, di attribuire la qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggi anche sulla sola base dell’esperienza professionale maturata. È quanto chiede l’emendamento – firmato Annalisa Manca – al progetto di legge collegato alla Finanziaria 2023 presentato in III Commissione Regionale dal Gruppo Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia chiede in pratica di recepire quanto stabilito dal decreto legislativo n° 206/2007, dando dunque un’opportunità che è già contemplata in altre regioni italiane come ad esempio il Piemonte, l’Emilia Romagna, il Veneto, l’Umbria e il Lazio.

Così Annalisa Manca sulla proposta: «Con l’interno gruppo consiliare ci siamo attivati affinché, in armonia con il principio di parità di trattamento, rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Ue, anche in Sardegna così come accade in altre regioni d’Italia sia consentita la possibilità di attribuire la qualifica di direttore tecnico d’agenzia anche sulla sola base dell’esperienza maturata e che ciò consenta l’iscrizione al relativo registro, da parte dei cittadini che rispettino le condizioni di cui al decreto legislativo n° 206/2007».

Soddisfazione in merito all’emendamento proposto anche da Fto Confcommercio: «Esprimiamo gratitudine per la grande disponibilità al confronto e per il celere intervento al fine di risolvere una problematica che da anni il nostro settore auspicava che fosse affrontata», commenta il referente regionale Stefano Vavoli.

L’emendamento a firma Fratelli d’Italia, infatti, richiede l’applicazione di un diritto già riconosciuto in tutta Europa.