Discover the World rappresenterà South African Airways in Italia

South African Airways (Saa) sceglie Discover the World per farsi promuovere in Italia e sui principali mercati europei. Dopo Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania la compagnia aerea africana, dunque, il vettore estende la collaborazione per altri Stati strategici oltre al nostro – Paesi nordici, Francia, Spagna e Svizzera – con la multinazionale che opera nel settore turistico come rappresentante commerciale per compagnie aeree e di crociera e operatori nel settore hospitality.

«È un onore essere selezionati per rappresentare South African Airways nei nuovi mercati – sottolinea Aiden Walsh, responsabile dello sviluppo della compagnia aerea di Discover the World – Questo riflette l’ottima relazione tra Saa e Discover the World. Non vediamo l’ora di ampliare ulteriormente il nostro rapporto con South African Airways in futuro».

Il direttore commerciale di Saa, Tebogo Tsimane, invece, ha osservato: «Siamo lieti di poter accogliere ancora una volta i nostri stimati clienti europei per far loro sperimentare la calda ospitalità sudafricana per cui siamo famosi».

Operativa da 90 anni, South African Airways è la compagnia aerea di bandiera sudafricana che collega destinazioni nazionali, regionali e internazionali. Saa vola da Johannesburg ad Abidjan, Accra, Città del Capo, Durban, Gqeberha, Harare, Lusaka, Lagos, Mauritius, San Paolo, Windhoek e Cascate Vittoria. Recentemente ha reintrodotto un servizio per Perth, in Australia. I mercati europei sono cruciali nella strategia internazionale del vettore e nel piano complessivo di ripresa aziendale, grazie anche al loro significativo contributo al turismo e ai viaggi d’affari.

Discover the World vanta una rete mondiale di 85 uffici in più di 60 Paesi e un portafoglio di oltre 100 clienti. Con i suoi servizi di vendita, marketing e outsourcing dei processi aziendali, la multinazionale assicura un’enorme crescita per i suoi clienti e partner del settore commerciale in ogni angolo del mondo